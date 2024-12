La fusione tra Vodafone e Three, due giganti delle telecomunicazioni nel Regno Unito, sembra ormai in dirittura d’arrivo, ma non senza condizioni. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (CMA) ha deciso di autorizzarla solo a patto che le due società si impegnino formalmente a investire pesantemente nella creazione di una rete 5G condivisa, garantendo al contempo protezioni concrete per i clienti.

La nuova fusione tra Vodafone e Three negli UK

Il progetto di fusione, che da mesi è sotto la lente d’ingrandimento della CMA, ha sollevato inizialmente dubbi sull’impatto che potrebbe avere sui prezzi e sulla concorrenza. A settembre, l’autorità aveva infatti espresso preoccupazioni riguardo a possibili aumenti delle tariffe per i consumatori e peggioramento delle condizioni per gli operatori di rete virtuale, che utilizzano le infrastrutture delle grandi compagnie per offrire i propri servizi.

Dopo ulteriori verifiche, discussioni e il contributo di Ofcom, l’ente regolatore delle comunicazioni, la CMA ha trovato una soluzione. Vodafone e Three dovranno rispettare una serie di impegni. Tra questi, la costruzione di una rete 5G all’avanguardia nel Regno Unito entro i prossimi otto anni. Questo progetto dovrebbe migliorare significativamente la qualità delle connessioni, rendendo i servizi più competitivi rispetto ad altri operatori. Inoltre, per proteggere i clienti nel breve periodo, le due aziende si impegnano a mantenere un limite sui prezzi di alcune tariffe mobili per tre anni, evitando aumenti improvvisi. Anche gli operatori di rete virtuale potranno beneficiare di condizioni contrattuali predefinite per lo stesso periodo, assicurando un mercato più equo.

La supervisione di tutto il processo sarà affidata a Ofcom e alla stessa CMA, che monitoreranno i progressi e l’effettiva realizzazione degli impegni. Ogni anno la nuova entità nata dalla fusione dovrà pubblicare un rapporto per mostrare i passi avanti nella costruzione della rete.

Alla fine, questa operazione promette di avere effetti positivi sul lungo termine, migliorando la concorrenza e portando vantaggi significativi agli utenti britannici, ma solo se tutte le promesse saranno mantenute.