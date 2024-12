Nothing, il brand che ha conquistato l’attenzione per i suoi design minimalisti e audaci, è pronto a lanciare tre nuovi smartphone nel 2025. I dispositivi, identificati dai nomi in codice “asteroids”, “asteroids_plus” e “galaga”, corrispondono ai modelli NothingPhone (3a), NothingPhone(3a) Plus e CMF Phone (2). Quest’ultimo, destinato alla linea economica CMF, promette di ampliare l’accessibilità del marchio. I codici modello A059, A059P e A001 confermano una netta divisione tra le fasce di prezzo e di prestazioni.

Nuovi Nothing Phone: specifiche tecniche e aspettative dei consumatori

Secondo le indiscrezioni, i nuovi Nothing Phone (3a) e CMFPhone (2) rappresenteranno una svolta tecnica importante. Essi infatti passeranno a processori Snapdragon 7s Gen 3, abbandonando MediaTek, presente sui modelli precedenti. Il Phone (3a) Plus potrebbe, invece, montare un Dimensity 8300, rafforzando ulteriormente la gamma. Intanto, la GSM Alliance ha registrato il CMFPhone(2). Confermando così l’imminente debutto di questo modello.

Uno dei dettagli più attesi dal pubblico online riguarda le caratteristiche del Nothing Phone (3a). A tal proposito, la fotocamera principale avrà una lunghezza focale equivalente a 26mm, con la capacità di registrare video in 4K a 60 FPS. Quella frontale offrirà invece video Full HD a 30FPS. Anche se non è prevista la stabilizzazione ottica, Nothing introdurrà una tecnologia avanzata chiamata “Super EIS”. La quale sarà accompagnata da modalità fotografiche come Super Macro e Super Night. Innovativo anche il sistema di zoom “in-sensor cropping”, che sfrutterà sensori con risoluzioni native tra 48 e 64MP. Così da garantire immagini di alta qualità con uno zoom 2X senza perdita di risoluzione.

Il debutto del Phone (3a) e delle sue varianti è previsto tra febbraio e aprile 2025. Mentre il Phone(3) dovrebbe arrivare in estate. Resta alta l’attenzione degli utenti, che sperano in prezzi competitivi e miglioramenti funzionali. Come ad esempio l’introduzione di NFC anche nei modelli economici. La strategia di Nothing mira, in questo modo, a consolidare la propria presenza sia nel mercato premium sia in quello più economico.