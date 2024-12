Il marchio britannico Nothing si prepara a un’espansione importante del suo catalogo di dispositivi. Secondo le ultime indiscrezioni condivise dal noto leaker Yogesh Brar su X, entro la prima metà del 2025, infatti, saranno lanciati tre nuovi smartphone. Questi modelli saranno distribuiti interamente sotto il brand Nothing, segnando così un importante passo avanti per l’azienda. Tra i prodotti in arrivo vi è il tanto atteso NothingPhone (3), individuato di recente nel database di Geekbench con il nome in codice A059.

Il 2025 sarà l’anno della svolta per Nothing

Le specifiche tecniche del Nothing Phone (3) lasciano intravedere un dispositivo di fascia medio-alta. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, sarà equipaggiato con 8GB di RAM e Android 15. I risultati dei test di Geekbench rivelano performance davvero promettenti. Parliamo di 1.149 punti in modalità single-core e 2.813 in multi-core. L’ultimo lancio del marchio è stato il Nothing Phone (2a) Plus. Il quale ha riscosso grande successo, specialmente con la versione Community Edition, esaurita in soli 15 minuti. Ciò dimostra appunto come la società sia stata già in passato in grado di catturare l’interesse del pubblico e degli appassionati di tecnologia.

Il prossimo anno, quindi, potrebbe rappresentare un momento davvero fondamentale per Nothing, che punta a consolidarsi tra i grandi nomi del settore mobile. Con cinque dispositivi già pronti, l’azienda ha dimostrato di saper combinare innovazione tecnologica e un design unico. È importante ricordare che la community gioca un ruolo centrale nella strategia del brand, poiché contribuisce a costruire una forte identità che lo differenzia dagli altri concorrenti del mercato.

Insomma è ormai chiaro che l’attesa per i nuovi smartphone è alta. Se le promesse saranno mantenute, i tre modelli in arrivo potrebbero segnare un ulteriore passo avanti nella crescita dell’azienda. Detto ciò, al momento, non ci resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali per scoprire se Nothing riuscirà a confermare ancora il suo status di brand emergente nel 2025.