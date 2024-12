Prime Video: arriva la Serie B con un nuovo canale dedicato, i prezzi

Dal 3 dicembre 2024, Amazon ha lanciato il LaB Channel su Prime Video, un nuovo spazio interamente dedicato alla Serie B. Grazie a questa novità, gli appassionati potranno seguire tutte le partite del campionato Serie BKT 2024/25 direttamente sulla piattaforma di streaming.

La Serie B arriva su Prime Video: un accordo storico

Siamo di fronte ad un accordo che segna la storia, un vero e proprio momento di rilievo per il calcio italiano. L’approdo su una piattaforma di importanza globale come Prime Video per la Serie B di calcio è un gran momento e segna anche l’arrivo di questa Lega ad un numero sempre più ampio di persone. Il tutto peraltro con una soluzione semplice e accessibile per seguire le partite.

Costi e offerta di lancio per la Serie B su Prime Video

Per celebrare l’arrivo di questa grande novità, Prime Video offre una promo iniziale. LaB Channel è disponibile infatti a soli 4,99 euro al mese per i primi tre mesi. Dopo il periodo di lancio, il costo passerà automaticamente a 9,99 euro mensili, restando quindi comunque competitivo rispetto ad altre piattaforme di streaming sportivo.

Come attivare il LaB Channel

L’attivazione è semplice:

Gli utenti già abbonati a Amazon Prime possono aggiungere il LaB Channel al proprio abbonamento tramite la sezione dedicata;

possono aggiungere il LaB Channel al proprio abbonamento tramite la sezione dedicata; Chi non è ancora abbonato a Prime dovrà prima sottoscrivere l’abbonamento base di Amazon Prime per accedere al servizio.

Questa integrazione rende l’accesso alle partite della Serie B facile e veloce, senza necessità di passare a piattaforme esterne.

Ci sarà dunque il calcio della sedia cadetta italiana ma anche diversi contenuti esclusivi. Il LaB Channel non offre solo le dirette delle partite, ma anche contenuti extra e approfondimenti dedicati al campionato. Un’occasione unica per vivere la Serie B in modo completo, seguendo non solo la propria squadra ma anche gli eventi e le curiosità del torneo.