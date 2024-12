Amazon riserva sempre gradite sorprese a tutti i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo, proprio in questi giorni è disponibile uno sconto molto speciale sull’acquisto di uno dei migliori smartwatch attualmente in circolazione: Amazfit Bip 5.

Il modello di cui vi parliamo direttamente nel nostro articolo viene commercializzato nella variante che prevede una diagonale dello schemro di 46 millimetri, ciò sta a significare che risulta maggiormente adatto per un pubblico maschile o per coloro che hanno un polso abbastanza “importante”. Il pannello è comunque completamente a colori, di buona qualità generale, e touchscreen, per un controllo diretto senza alcuna difficoltà.

Amazfit Bip 5: uno sconto imprevisto su Amazon

Se state cercando uno smartwatch dal miglior rapporto qualità/prezzo, allora siete nel posto giusto, in quanto Amazfit Bip 5 è disponibile in questi giorni su Amazon a soli 59 euro, dimostrando ancora una volta la bontà delle riduzioni di prezzo dell’azienda americana, con la sua piena capacità di ridurre del 34% una cifra già molto più bassa del normale. Acquistatelo premendo questo link.

Nell’osservare da vicino le specifiche tecniche, possiamo notare tanti aspetti positivi che riescono a contraddistinguerlo dalla massa: a partire ad esempio dalla batteria che, dati alla mano, può garantire una autonomia complessiva che può raggiungere anche 10 giorni consecutivi di utilizzo. Oltretutto, in questa fascia di prezzo difficilmente ci saremmo aspettati di vedere il chip GPS integrato, che permette facilmente di tracciare al polso tutti gli spostamenti dell’utente, senza dover sempre fare affidamento in via esclusiva allo smartphone. Quasi superfluo ricordare che l’Amazfit Bip 5 è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, a prescindere dal sistema operativo, infatti è disponibile l’applicazione dedicata sia su Android che su iOS, senza modifiche alle funzionalità.