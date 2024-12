Prezzo davvero ridicolo per il Samsung Galaxy Watch6, lo smartwatch dell’azienda sudcoreana è disponibile al pubblico con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, essendo comunque in vendita con uno sconto di 250 euro quasi rispetto al listino originario.

Le caratteristiche tecniche di questo dispositivo sono davvero da primo della classe, essendo comunque un prodotto con diagonale da 43 millimetri, che viene impreziosito dalla possibilità di godere della connessione LTE. Con tale denominazione si va ad indicare la presenza della connessione SIM, o meglio eSIM, per potersi collegare alla rete internet senza l’ausilio di uno smartphone effettivamente collegato e connesso.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: che occasione su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic resta essere uno dei migliori smartwartch in circolazione, sebbene a tutti gli effetti non sia uno dei più recenti in assoluto. Proprio per questo motivo il suo listino di 469 euro viene ridotto del 53%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 220 euro. Lo sconto di praticamente 250 euro è da non perdere, direttamente al seguente link.

Il prodotto presenta tutte le classiche funzioni che gli utenti si aspettano in un device di questo tipo, tra cui una batteria dalla lunga durata, che può raggiungere qualche giorno di utilizzo, prima di richiedere il collegamento alla presa a muro, passando per la ghiera interattiva in acciaio inox, oppure tutti i monitoraggi di base: battito cardiaco, percentuale di ossigeno nel sangue, sonno, stress, distanza percorse, contapassi, calorie bruciate e simili. Il suo avere una diagonale del display di 43 millimetri risulta essere più che bilanciata per gli standard a cui siamo solitamente abituati, essendo a tutti gli effetti il giusto compromesso tra una soluzione troppo grande, ed una eccessivamente ridotta.