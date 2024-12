Un pericolo costante a cui ogni utente deve prestare attenzione ogni giorno è rappresentato dei tentativi di truffa online che arrivano costantemente nelle caselle di posta elettronica o tramite SMS verso gli utenti, i truffatori infatti cercano sempre di massimizzare le loro possibilità di profitto e dunque inviano tantissime comunicazioni fasulle alle vittime nel tentativo di imbrogliarle per ottenere dati sensibili da poter utilizzare a proprio vantaggio.

La situazione si fa più spigolosa e pericolosa quando però come mezzo di comunicazione viene utilizzato il social di messaggistica più sfruttato in tutto il mondo, WhatsApp, quest’ultimo permette infatti di accedere ad una platea di prede molto più ampia e di conseguenza rende chiunque una vittima potenziale, soprattutto se non si presta la dovuta attenzione a quello che arriva nella nostra casella chat.

Questa tipologia di attacco a esordito anche in Italia nelle ultime settimane infatti tantissimi utenti ci stanno segnalando la ricezione di strani messaggi che molto probabilmente sono il preludio a un tentativo di truffa in piena regola, vediamo insieme qualche dettaglio in più per poter capire come funziona questa truffa per difenderci nel modo più corretto.

Messaggio truffa anche in Italia

Come potete vedere dall’esempio citato sopra, si tratta di un banale messaggio che chiede l’utente la possibilità di conversare, in caso di risposta però dopo questo messaggio ne arriveranno altri basati su strategie di ingegneria sociale con false proposte di lavoro molto allettanti pensate per indurre chi legge a consegnare i propri dati sensibili in modo da permettere ai truffatori di penetrare nella privacy della vittima o peggio ancora nel suo conto corrente, il messaggio in questione arriva da un numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune e grazie al WhatsApp possiamo vedere anche che proviene da una nazione decisamente inaspettata tra le nostre chat.

Il consiglio da seguire è che, se riscontrate tutti questi elementi tutti insieme, molto probabilmente siete davanti a un tentativo di truffa e dunque è meglio bloccare l’utente che vi ha contattato e soprattutto non rispondere.