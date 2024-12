Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare di riuscire n giorno a mettere le mani su una smart TV Hisense pagandola solamente 179 euro, ma oggi è possibile grazie ad una delle numerose promozioni di Amazon, che permettono così di abbassare notevolmente la spesa da sostenere, mantenendo inalterata la qualità generale.

Il modello di cui vi parliamo è il 32E43NT, un dispositivo da 32 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in HD (alta definizione), pur mantenendo al proprio interno una più che discreta dose di tecnologia di ultima generazione: VIDAA U7, Game Mode, compatibilità con Amazon Alexa, DVB-T2/S2 (ovvero il digitale terrestre di nuova generazione), HEVC 10 e anche lativù.

Smart TV Hisense: che offerta su Amazon

Una spesa davvero ridotta ai minimi termini sull’acquisto di una smart TV, considerando tutto quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere solamente 179 euro per il suo acquisto. Il risparmio è di casa su Amazon, se volete acquistarla, vi potete collegare qui.

Le sue dimensioni sono sostanzialmente in linea con gli standard, raggiungendo per la precisione 72,6 x 43 x 8,5 centimetri di spessore, i piedi di appoggio sono posizionati ai lati del televisore, facilitando di molto il posizionamento su qualsiasi superficie o piano d’appoggio. L’utente interessato deve inoltre sapere che il rapporto di contrasto è di 3000:1, con una luminosità massima di 200 NIT e tecnologia di retroilluminazione LED. La classe energetica F non deve assolutamente far temere di trovarsi tra le mani un prodotto di bassa qualità, per coloro che invece lo volessero appendere a muro, da notare la presenza di montaggio VESA 100 x 200 millimetri nella parte posteriore. Tutte le altre informazioni legate al dispositivo discusso nell’articolo sono elencate nel link inserito poco sopra.