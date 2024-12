Uno sconto davvero da non perdere è disponibile solo per pochi giorni su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare l’Asus Zenbook 14, raggiungendo un livello di risparmio che quasi tocca i livelli del Black Friday, per la sua capacità di mettere a disposizione un prodotto di alta qualità, a basso costo.

Il dispositivo in questione presenta una diagonale dello schermo di 14 pollici, con trattamento anti-riflesso e risoluzione massima raggiungibile pari a WQXGA, mantenendo comunque un refresh rate abbastanza standardizzato, ovvero 60Hz. Il processore che ne tesse le fila è l’AMD Ryzen 5 7430U, un SoC che potremmo definire di fascia media, soprattutto con la configurazione che prevede 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. La scheda grafica è una abbastanza classica AMD Radeon di media qualità.

Amazon: sconto pazzo su Asus Zenbook 14

Occasione imperdibile per tutti gli utenti che vogliono acquistare un buon notebook ad un prezzo relativamente economico, infatti la spesa da sostenere per il suo acquisto è di soli 603,57 euro, contro i 799 euro previsti originariamente di listino, facilitando di molto la vita e le tasche di tutti. La spedizione a domicilio è completamente gratuita, gestita da Amazon stessa, con consegna in tempi decisamente brevi. Effettuate l’ordine premendo qui.

Le sue dimensioni, dati alla mano, sono di 31,4 x 22,1 x 1,7 centimetri, con un peso comunque in linea con le aspettative, pari a 1,35kg. Nel complesso la connettività è sufficientemente fornita, ed in grado di soddisfare tutte le richieste dei consumatori, sono disponibili 3 porte USB ed una HDMI di ultima generazione, nonché dimensioni classiche, per collegare ad esempio il notebook direttamente ad un monitor esterno, senza temere di dover acquistare accessori di terze parti di vario genere.