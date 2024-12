Truffa con tentativo di phishing: utenti in grave pericolo

Dopo tante manifestazioni di problematiche relative al web, questa volta la truffa arriva direttamente all’interno delle mail dei poveri utenti. Stando a quanto riportato infatti sarebbe comparso improvvisamente un testo in grado di fregare le persone.

La truffa in questione riesce a far credere a tutti di poter conoscere una bella ragazza direttamente su un sito di incontri che però non esiste. In basso ci sono tutte le informazioni.

Truffa incredibile: ecco come gli utenti perdono i loro dati personali e i soldi

Questo in basso è un messaggio molto particolare che qualcuno potrebbe aver ricevuto anche durante gli scorsi mesi. Stando a quanto riportato in un testo del genere, ci sarebbe l’opportunità di conoscere una ragazza direttamente sul web. Ovviamente non esiste alcun tipo di possibilità di questo genere ed è per questo che bisogna stare attenti. Secondo gli utenti, tutto potrebbe scaturire in un furto di dati e soldi. Ecco il testo per filo e per segno:

“Cosa ne pensi dell’amore senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner sessuale permanente che mi soddisfi nel privato.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Candy-Agustina8

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Agustina“.

State quindi molto attenti e tenete l’asticella dell’attenzione molto alta, in quanto messaggi del genere sono in giro e potrebbero improvvisamente comparire in mail o nelle chat. La raccomandazione basilare è sempre la stessa, ovvero tenersi alla larga da questo genere di testi e soprattutto non cliccare mai sui link contenuti al loro interno. Chi finisce in questi vortici, difficilmente ne esce ed è per questo motivo che bisogna dunque tenere gli occhi bene aperti.