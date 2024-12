OnePlus 13 arriva sul mercato globale a gennaio 2025

Dopo aver visto le grandi qualità dello smartphone, gli utenti si chiedevano quando effettivamente sarebbe arrivato sul mercato globale. OnePlus non ha tardato a rispondere e mediante un comunicato stampa ufficiale ha annunciato che il suo nuovo top di gamma OnePlus 13 arriverà per tutti a partire da gennaio 2025. Il flagship farà il suo ingresso sul mercato globale con un mix perfetto di design sofisticato, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale.

Un design unico e resistente

Il OnePlus 13 sarà proposto in tre varianti cromatiche distintive: Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn. Ogni colore è abbinato a materiali e finiture uniche. Midnight Ocean utilizza una pelle vegana in microfibra, elegante e resistente ai graffi. Black Eclipse si distingue per il vetro lavorato con effetto venature di legno, mentre Arctic Dawn presenta un rivestimento avanzato in vetro che resiste alle impronte e offre una texture piacevole al tatto.

Inoltre, il dispositivo sarà il primo smartphone OnePlus a vantare una doppia certificazione di resistenza IP68 e IP69, rendendolo una scelta solida per chi cerca affidabilità e durabilità.

Nuove tecnologie per un’esperienza superiore

Tra le innovazioni, spicca RadiantView, una tecnologia pensata per ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato, garantendo immagini nitide anche sotto la luce diretta del sole. Aqua Touch 2.0 migliora invece l’interazione tattile in ambienti umidi, adattandosi automaticamente alla presenza di gocce d’acqua sullo schermo.

Sul fronte multimediale, la Hasselblad Camera for Mobile di quinta generazione porta i ritratti a un livello professionale, mentre la registrazione video in 4K Dolby Vision consente di catturare momenti indimenticabili con una qualità cinematografica.

Offerta Early Bird: un omaggio esclusivo

I primi che acquisteranno OnePlus 13 potranno ottenere un gran regalo. L’azienda infatti ha pensato ad un altoparlante Bluetooth B&O BeoSound Explore, dal valore di 249 euro, sarà incluso gratuitamente per chi acquista il dispositivo su OnePlus.com. Questa promozione, frutto della collaborazione con Bang & Olufsen, è perfetta per gli appassionati di tecnologia e avventura.

OnePlus 13 si preannuncia come uno smartphone che unisce prestazioni elevate, stile unico e funzionalità avanzate. Ulteriori dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.