Amazon, la consegna non urgente è la novità e c'è uno sconto per chi la sceglie

Il mondo Amazon tende sempre a rinnovarsi e questa volta ha appena introdotto una grande novità, probabilmente qualcosa che gli utenti non si sarebbero mai aspettati. Il colosso americano ha infatti introdotto un nuovo metodo di consegna, una scelta che garantirà agli utenti anche un piccolo sconto. La condizione è quella di accettare una consegna più lenta, optando dunque per la nuova “Consegna non urgente“.

Questo nuovo servizio avrà più vantaggi e sarà utile per chi non ha fretta di ricevere il proprio ordine e desidera risparmiare qualcosa in più.

Come funziona la Consegna non urgente di Amazon

Per scegliere questa nuova opzione, bisogna arrivare al checkout durante l’acquisto di un prodotto. Una volta effettuata la scelta, gli ordini con Consegna non urgente verranno gestiti con priorità inferiore nei centri logistici di Amazon. In cambio, il cliente riceve uno sconto immediato sul totale dell’ordine.

Ovviamente lo sconto non vale per tutti i prodotti, ma solo per quelli ritenuti idonei. Bisogna tenere a mente che la data di consegna è sempre ben visibile prima che l’acquisto venga confermato.

Tutto ciò è stato pensato per offrire un beneficio innanzitutto ai centri logistici di Amazon che così avranno meno frenesia da gestire. Inoltre anche i clienti possono avere modo di trarne un vantaggio, ottenendo uno sconto aggiuntivo anche su quei prodotti che beneficiano già di una promozione.

La Consegna non urgente rappresenta una scelta intelligente, soprattutto per gli acquisti meno urgenti. Offre una soluzione pratica per evitare sprechi di risorse, sostenendo una gestione più efficiente delle spedizioni. È una novità che riesce ad accontentare tutti: il cliente risparmia, Amazon ottimizza e chi ha bisogno di consegne rapide non subisce alcun ritardo.

Questa nuova opzione è già attiva e visibile al momento dell’acquisto su Amazon. Una piccola modifica che potrebbe fare una grande differenza, soprattutto in un periodo ricco di ordini come quello delle festività.