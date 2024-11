C’è aria di novità in casa OnePlus. Il produttore tech ha infatti da poco tenuto un importante evento durante il quale l’azienda ha svelato in veste ufficiale il nuovo OnePlus 13. Quest’ultimo modello appartiene alla fascia alta del mercato e può vantare la presenza di uno degli ultimi processori di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

OnePlus svela OnePlus 13, il primo dell’azienda con soc Snapdragon 8 Elite

In queste ultime ore il produttore tech OnePlus ha tolto i veli sul suo nuovo smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo OnePlus 13. Questo smartphone appartiene alla fascia top del mercato. Sotto al cofano, troviamo in particolare l’inedito soc Snapdragon 8 Elite. Si tratta di un processore presentato da poco e che abbiamo avuto modo di vedere già sul nuovo iQOO 13.

Lo smartphone dispone poi di un display con tecnologia OLED BOE X2 di tipo LTPO 8T con una diagonale pari a 6.82 pollici. La risoluzione è pari a 1440p e troviamo una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 144Hz. È un pannello di ottima qualità, con una luminosità di picco che arriva addirittura fino a 4500 nits. L’autonomia è poi affidata ad una batteria con una capienza da ben 6000 mah. È presente il supporto alla ricarica rapida da 100W e il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Anche il comparto fotografico è piuttosto curato, con un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un teleobiettivo 3x e un sensore grandangolare, il tutto realizzato in collaborazione con Hasselblad. Il sistema operativo è poi Android 15 con l’interfaccia utente ColorOS 15.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma OnePlus 13 sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 580 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni per il mercato italiano.