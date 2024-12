iPhone 17 Pro non cambierà: niente alluminio, si continua col titanio

Molti utenti hanno sentito in questi giorni una notizia che potrebbe andare controtendenza con quello che Apple sta facendo. Si parlava infatti della possibilità di un cambio di materiali a bordo della prossima linea iPhone 17, soprattutto sui modelli Pro e Pro Max. Alcune fonti sostenevano che Apple avrebbe abbandonato il titanio in favore dell’alluminio, citando ragioni legate ai costi. Tuttavia, un noto leaker cinese, Instant Digital, ha dichiarato che questa ipotesi è “impossibile”.

Lunga vita al titanio, un materiale che Apple non vuole abbandonare

Apple non intende sostituire il titanio. Questo è quanto trapelato da alcune fonti molto autorevoli in queste ore. Il titanio infatti è un materiale che l’azienda ha ampiamente elogiato negli ultimi due anni. La sua combinazione di leggerezza e resistenza fornisce infatti agli iPhone quell’aspetto premium in più e inoltre è un punto esclusivo per l’azienda che ha fatto prima di tutti nel lanciarlo.

Prima del titanio, Apple utilizzava acciaio inossidabile per gli iPhone della linea Pro, mentre i modelli standard e SE continuano a essere realizzati in alluminio. L’acciaio inossidabile è più robusto e costoso dell’alluminio, ma il titanio rappresenta un ulteriore passo avanti. Il merito è appunto della sua resistenza superiore e del peso ridotto.

L’idea di passare all’alluminio potrebbe essere vista come un downgrade dagli utenti, anche se il materiale è più leggero dell’acciaio e del titanio. Inoltre, sarebbe difficile per Apple mantenere lo stesso livello di prestigio e attenzione mediatica con un materiale meno esclusivo. Questo renderebbe complicato sostenere il marketing attuale, costruito attorno alla qualità del titanio.

Oltre alla conferma del titanio, Instant Digital non ha commentato altri rumor sul design del prossimo iPhone Pro. Si parla di un retro con una combinazione di alluminio e vetro e di un modulo fotocamera più grande e rettangolare. Tuttavia, è possibile che Apple stia ancora valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

Con ogni probabilità, il titanio resterà un punto fermo per Apple, a meno di sorprese. Per ora, sembra che l’azienda voglia mantenere la sua linea premium inalterata, puntando sulla resistenza e l’eleganza dei suoi materiali.