In questi ultimi giorni alcuni già clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno attivare un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. L’operatore, in particolare, sta proponendo a questi ultimi l’attivazione dell’offerta TIM xTe Silver Star. Quest’ultima ha un bundle davvero ricco, che include giga senza limiti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM xTe Silver Star, in arrivo una super promo con giga senza limiti

L’operatore telefonico italiano TIM sta dando la possibilità ad alcuni suoi già clienti di attivare un’offerta di rete mobile davvero favolosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata TIM xTe Silver Star. Si tratta di un’offerta personalizzata e che quindi viene proposta soltanto ad alcuni già clienti selezionati dell’operatore.

Questi ultimi saranno ovviamente avvisati di questa opportunità tramite una apposita campagna SMS, oppure tramite una notifica direttamente nell’app ufficiale MyTIM. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore.

“È tempo di Natale! xTE Silver Star con Giga Illimitati in 5G Ultra, Minuti illimitati e 200 SMS a 16,99E al mese, senza costi di attivazione. Attiva, verificando prima condizioni, copertura e apparati abilitati al 5G su on.tim.it/silver, rispondendo SI o nei Negozi TIM. Traffico illimitato soggetto ad uso lecito e corretto.”

Il bundle di questa super offerta arriva ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 sms da inviare verso tutti i numeri e, come già detto, giga senza limiti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità di TIM.

Non è previsto alcun costo di attivazione, mentre gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 16,99 euro al mese per avere l’offerta in questione. Per attivarla, basterà recarsi nel link presente nel messaggio inviato dall’operatore tramite la nuova campagna SMS. In alternativa, sarà possibile rispondere SI allo stesso sms.

Insomma , si tratta di un’offerta davvero notevole per tutti i già clienti di TIM che desiderano navigare senza limiti in 5G alla massima velocità possibile.