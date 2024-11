Nel corso del prossimo anno arriverà sul mercato il nuovissimo iPhone 17, declinato in quattro iterazioni; al posto del modello Plus, tuttavia, dovremmo avere una variante “Air”, caratterizzata da un’estrema sottigliezza con un frame avente uno spessore inferiore ai 6 mm. Non di meno, sarà uno dei primi device di Apple ad utilizzare un modem proprietario per la connessione alle reti 4G (al posto dello Snapdragon di Qualcomm, che invece verrà utilizzato negli altri dispositivi della line-up).

Sono emersi numerosi rumors a sostegno di queste ipotesi e si dice che sarà anche il primo telefono della compagnia a non includere un vano per le SIM fisiche; di fatto, si affiderà soltanto alla tecnologia eSIM.

iPhone 17: cosa sappiamo ad oggi?

Si dice che la scelta legata all’omissione del vano SIM sia dovuta alle dimensioni ridotte del nuovo flagship (dovrebbe avere un profilo inferiore ai 6 mm); non sappiamo se questa scelta si rivelerà vincente in tutti i mercati. Ricordiamo infatti che solo negli USA i melafonini sono venduti con il supporto alle solo eSIM; da noi in Italia o in altri Paesi si deve ancora ricorrere – necessariamente – alle schedine fisiche. Certo, non stiamo considerando gli iPad e gli Apple Watch che invece funzionano con le eSIM a patto che queste siano agganciate ad una SIM fisica sul proprio smartphone.

Tornando al device, si ipotizza che iPhone 17 Air verrà commercializzato con un prezzo alquanto elevato, ben più alto di quello visto con il modello Pro Max e il motivo è presto detto. Vanterà specifiche tecniche premium mai viste prima. Non sappiamo poi se disporrà del solito modulo fotografico composto da tre fotocamere; indiscrezioni e voci di corridoio prevedono che il telefono godrà di una sola camera per via dello spazio interno ridotto al minimo. Sotto la scocca invece, troveremo un nuovo SoC costruito a 3 nanometri facenta parte della line-up Apple A1X Pro. Restiamo in attesa di conoscere ulteriori informazioni in merito.