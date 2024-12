Truffa con un messaggio phishing in mail: si rischia moltissimo

In questi giorni si sta diffondendo una nuova truffa sul web che avrebbe dell’incredibile. Più utenti hanno notato che un messaggio è arrivato nella loro mail diffondendo il panico. Secondo quanto riportato si tratta di un tentativo di phishing in piena regola.

Il testo parla addirittura di accuse di pedopornografia e non solo, tutto a carico dell’utente che riceve la mail in questione.

Truffa in corso: ecco cosa sta succedendo con un messaggio

Questo qui in basso è il messaggio che molti utenti hanno ricevuto e per il quale ancora oggi non si danno una spiegazione. Ecco il testo completo:

“EUREPOL

AGENZIA DELI ‘UNIONE EUROPEA, SPECIALIZZATA NELLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITA DI FORZA DELL’ORDINE EUROPEE.

INTERPOL – RCMP, NAZIONALE POLIZIA GRC – GENDARMERIE FEDERALE DGA – POLIZIA GENERALE PUTIE

Ref. Pièce : PAC N’563E

[CE) 54669EU

(851366 PRESENTAZIONI

jAG] 67560AG

(UB] 99002UB

AI FINI DI UN’INDAGINE GIUDIZIARIA

(ARTICOLO 390-1 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE)

Su richiesta del signor Vittorio Pisani, vicedirettore, capo delle operazioni di Europol, vi inviamo la presente convocazione. Le inviamo la presente citazione ai sensi dell’articolo 390-1 del codice di procedura penale. Si tratta di una citazione in tribunale e la decisione sarà del Pubblico Ministero della Repubblica.

Secondo le prove raccolte dal Centro per la lotta alla criminalità digitale, subito dopo il sequestro informatico dell’ infiltrazione infornatica, avvieremo un procedimento legale contro di voi per: PORNOGRAFIA INFANTILE – PEDOFILO ESIBIZIONISMO – CYBER-PORNOGRAFIA. La legge

390-1 del codice di procedura penale aumenta le pene per adescamenti,

aggressioni sessuali o stupri eventualmente commessi su Internet.

Nell’interesse della riservatezza ti inviamo questa email.

Ti invitiamo a contattare via email il Responsabile Operations competente per il tuo caso e ad esporre le tue motivazioni entro il termine tassativo di 72 ore affinché possano essere esaminate e verificate in vista della determinazione delle sanzioni.

Si prega di contattare il responsabile delle operazioni Vittorio Pisani.

Posta: pisani.vittorio@aol.com

EUROPOL

Se non rispondi entro tre giorni, verrà emesso

nei tuoi confronti un mandato d’arresto e verrai immediatamente arrestato dalla gendarmeria più vicina al tuo luogo di residenza e iscritto nel registro dei condannati per reati sessuali. Vittorio Pisani, Vicedirettore, Capo delle operazioni fel Europol“.