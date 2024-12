Tesla lancia l’app per Apple Watch: più controllo e comodità

Tesla ha finalmente annunciato l’arrivo di un’app ufficiale per Apple Watch, una notizia attesa da molti possessori delle sue auto. L’annuncio è arrivato tramite un post su X (ex Twitter) come parte dell’Holiday Update 2024. L’app sarà disponibile già dalla prossima settimana e promette di rendere ancora più semplice e intuitivo l’utilizzo delle auto Tesla.

Tesla e l’app per Apple Watch: le funzioni principali dell’app

Usando la nuova applicazione adesso gli utenti possono finalmente usare il loro Apple Watch per tante funzionalità. Ad esempio si può aprire e chiudere l’auto ma non solo:

Sarà possibile aprire il “frunk” (il vano bagagli anteriore);

Controllare le impostazioni del clima direttamente dal polso;

Monitorare il livello della batteria dell’auto in tempo reale.

Questa novità è particolarmente utile per chi ama allenarsi senza portarsi dietro il telefono. Prima d’ora, infatti, l’iPhone era indispensabile per usare le funzioni di chiave digitale. Ora, invece, l’Apple Watch può fare tutto da solo.

Altre novità nell’Holiday Update

L’app per Apple Watch non è l’unica sorpresa di Tesla per le festività. L’aggiornamento include nuove funzionalità come:

La possibilità di guardare e condividere video registrati dalle telecamere dell’auto.

Pianificare da remoto spettacoli di luci, con due nuove coreografie disponibili.

Ricevere notifiche sull’app mobile in caso di tentativi di apertura delle maniglie dell’auto.

Una promessa mantenuta, finalmente

L’idea di un’app per Apple Watch era stata anticipata lo scorso marzo da Elon Musk in risposta a un commento su X. A ottobre, erano emersi i primi segnali concreti sullo sviluppo, e ora l’app è pronta per il debutto.

Tesla e l’ecosistema Apple

Con questa mossa, Tesla rende le sue auto ancora più integrate con l’ecosistema Apple, offrendo un’opzione pratica per chi possiede un Apple Watch. Non resta che aspettare di vedere come funzionerà l’app nella vita quotidiana e se Tesla aggiungerà nuove funzionalità in futuro. Nel frattempo, i possessori di Tesla e Apple Watch possono prepararsi a lasciare il telefono a casa con maggiore serenità.