TOP 5 smartphone con la miglior batteria:c'è iPhone 16 Pro Max

Ormai gli utenti che acquistano un nuovo smartphone valutano diversi criteri che prescindono dalla potenza del processore e dalla nitidezza della fotocamera. Tra le specifiche più gettonate quando bisogna acquistare un nuovo dispositivo mobile c’è la capienza della batteria.

Chi è in giro tutta la giornata e sa di aver bisogno del suo smartphone, vuole essere sicuro di un aspetto: che la batteria di quest’ultimo non lo lasci a piedi. Per andare a colpo sicuro abbiamo individuato 5 dispositivi che di certo possono soddisfare le esigenze anche di chi fa un uso compulsivo del suo telefono.

Smartphone e batteria: ecco la lista dei migliori 5

1. Asus ROG Phone 9 Pro

Pensato per i gamer, l’Asus ROG Phone 9 Pro non delude grazie alla sua batteria da 5.800 mAh. Ottimizzato con un avanzato sistema di raffreddamento e gestione energetica, permette lunghe sessioni di gioco senza necessità di ricarica. Se cerchi potenza e durata, questo è il dispositivo giusto.

2. Apple iPhone 16 Pro Max

L’iPhone 16 Pro Max offre la migliore autonomia mai vista su un iPhone. Con una batteria stimata attorno ai 4.685 mAh, può garantire fino a 22 ore di navigazione web, 10 ore di streaming video e 12 ore di gaming. Il merito va al chip A18 Pro e all’ottimizzazione di iOS.

3. OnePlus 12

Il OnePlus 12 combina prestazioni eccellenti e una batteria duratura da 5.400 mAh. Testato per durare un’intera giornata con un uso intenso, offre anche una ricarica ultra-rapida. Perfetto per chi desidera un dispositivo versatile e affidabile.

4. Asus Zenfone 11 Ultra

La batteria di questo dispositivo è di rilievo. Le celle interne infatti sono in grado di immagazzinare ben 5.500 mAh. Con questi dati, Asus Zenfone 11 Ultra garantisce fino a due giorni di autonomia con un utilizzo moderato. Chi vuole uno smartphone potente dunque può optare per questo modello, il quale non necessita praticamente mai del caricabatterie almeno per un giorno e mezzo.

5. Samsung Galaxy S24 Ultra

Non poteva mancare all’appello il top di gamma attuale di casa Samsung. Galaxy S24 Ultra si distingue infatti per l’autonomia durante la navigazione web e il gaming. Contrariamente ai dispositivi del vecchio corso, questo smartphone è molto migliorato offrendo capacità importanti. Tuttavia, la durata si riduce leggermente durante lo streaming video su YouTube. Nonostante questo, resta un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile.