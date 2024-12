WhatsApp non sarà più compatibile con alcuni iPhone da maggio 2025

Ogni anno WhatsApp rivede i suoi piani per quanto riguarda i dispositivi supportati. La celebre applicazione di messaggistica istantanea infatti annualmente smette di funzionare sui dispositivi più datati e questa volta toccherà anche a qualche iPhone.

A partire dal 5 maggio 2025 infatti WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni modelli che non possono essere aggiornati oltre iOS 12.5.7. Tra questi ecco iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Tali modelli, lanciati oltre dieci anni fa, non sono in grado di supportare versioni più recenti del sistema operativo.

WhatsApp: addio ad alcuni iPhone da maggio

Ci saranno delle novità a partire dal 2025 ma per quanto concerne alcuni iPhone si partirà da maggio. WhatsApp sta per aggiornare le sue condizioni di supporto e diversi modelli iPhone saranno coinvolti. In particolare a finire nel calderone saranno dispositivi particolarmente datati.

Tutto partirà da un update che WhatsApp introdurrà, il quale riguarderà gli utenti che hanno un iPhone con iOS precedente alla versione 15.1. Ad esser lasciati fuori saranno i dispositivi che non possono essere aggiornati a questa versione. In questo caso gli utenti potranno comunque continuare a utilizzare WhatsApp. C’è però una condizione: bisognerà installare l’ultima versione disponibile del sistema operativo. Per verificare la propria versione di iOS e procedere con un eventuale aggiornamento, basta andare su Impostazioni poi in Generali e infine in Aggiornamento Software.

Abbandonando iOS più vecchi, WhatsApp può concentrarsi su dispositivi e versioni di sistema più aggiornate, sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle API di iOS 15 e successivi. Inoltre, questa scelta è probabilmente supportata da dati che mostrano una ridotta percentuale di utenti ancora attivi su versioni così datate del sistema operativo.

Chi utilizza iPhone 5s, 6 o 6 Plus avrà solo una possibilità: passare a un dispositivo compatibile con iOS 15.1 o successivi per continuare a utilizzare WhatsApp. In alternativa, chi possiede modelli più recenti può aggiornare il sistema operativo per garantire il funzionamento dell’app.