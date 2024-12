I Google Pixel ora mostrano la loro temperatura in tempo reale

L’introduzione di diverse novità nel mondo smartphone passa spesso attraverso gli smartphone Android è più in particolare tramite quelli della linea Pixel di Google. Proprio a bordo di questi terminali in queste ore, BigG ha lanciato una funzionalità molto attesa dagli utenti. C’è finalmente la possibilità di controllare in tempo reale la temperatura del dispositivo. Tutto è ora possibile grazie a un aggiornamento del servizio Pixel Troubleshooting, mediante il quale ora gli utenti possono ora accedere a questa opzione direttamente dalle impostazioni, senza bisogno di app esterne.

Dove trovare la funzione sui Google Pixel

La nuova funzione è disponibile nei menu del telefono andando su Impostazioni > Batteria > Diagnostica della batteria > Il telefono è molto caldo. L’aggiornamento, identificato come versione 1.0.693922709, funziona sui Pixel 6 e successivi, ma non sul Pixel Tablet. I test hanno confermato che è pienamente operativa sui modelli Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro e Pixel 9 Pro XL.

Una soluzione per un problema comune

I telefoni Pixel sono stati spesso criticati per il calore eccessivo durante l’uso intenso. Google ha pensato a questa nuova funzionalità per accontentare gli utenti, offrendo loro uno strumento semplicissimo per tenere sotto controllo la situazione relativa alle temperature. Fino ad ora, queste informazioni erano disponibili solo tramite applicazioni di terze parti, un limite che ora Google ha finalmente superato.

I recenti test sul Pixel 9 Pro XL hanno mostrato che il dispositivo, pur essendo ancora soggetto a riscaldamenti, ha migliorato la stabilità nelle situazioni di stress. È un segnale che Google sta lavorando per bilanciare le prestazioni con il controllo del calore, e questa nuova opzione rappresenta un supporto utile per gli utenti.

La speranza è che la prossima generazione di Pixel, come il Pixel 10, gestisca meglio la dissipazione del calore, rendendo questa funzione quasi superflua. Intanto, poter vedere la temperatura del proprio dispositivo in modo nativo è un passo importante, soprattutto per chi vuole tenere sotto controllo il proprio Pixel senza complicazioni.