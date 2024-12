WhatsApp non sarà più utilizzabile sui modelli di iPhone 5s, 6 e 6 Plus a partire dal 5 maggio 2025. Questa decisione riguarda i device che non supportano iOS 15.1. Ovvero la versione minima richiesta per continuare ad usare l’app. I possessori di questi modelli, ormai lanciati più di un decennio fa, si troveranno così impossibilitati ad accedere al servizio. Gli aggiornamenti del sistema operativo su questi dispositivi si sono infatti fermati a iOS 12.5.7. Ecco perché ora sono praticamente incompatibili con le tecnologie più avanzate su cui si basa la piattaforma.

Addio a WhatsApp: tecnologia avanzata e obsolescenza programmata

Con questa mossa, WhatsApp punta a migliorare l’esperienza utente. Eliminando il supporto per versioni obsolete di iOS. Lo sviluppo di nuove funzionalità richiede infatti l’utilizzo di tecnologie moderne. Dunque non disponibili su i cellulari più vecchi. L’azienda ha però concesso un preavviso di cinque mesi per consentire alle persone di adattarsi al cambiamento. Chi possiede modelli più recenti invece, potrà continuare a usare WhatsApp aggiornando semplicemente il sistema operativo tramite il menu “Impostazioni”.

La rapida evoluzione tecnologica obbliga le piattaforme digitali a fare scelte drastiche. WhatsApp, infatti, al fine di garantire migliori prestazioni ed una maggiore sicurezza, deve abbandonare il codice obsoleto necessario per funzionare sui vecchi dispositivi. Tale cambio consentirà agli sviluppatori di semplificare la manutenzione dell’app. Oltre che introdurre novità che sfruttano tecnologie più avanzate.

Mentre gli utenti Android continueranno a utilizzare WhatsApp anche su versioni del sistema operativo vecchie come la 5.0, per Apple invece la situazione, come appunto detto, è diversa. Tale scelta influenza però solo una fetta limitata di individui, visto che la maggior parte degli iPhone in uso oggi già supporta iOS più recenti. Ad ogni modo, chi possiede ancora un iPhone 5s, 6 o 6 Plus dovrà considerare l’acquisto di un nuovo dispositivo o rinunciare per sempre all’app. Una cosa ovviamente non assolutamente semplice.