Mozilla ha svelato i dettagli per il nuovo update 134 in beta e ha confermato l’intenzione di continuare a supportare Firefox su Windows 7, 8 e 8.1 fino a marzo 2025, differenziandosi da altri browser come Chrome ed Edge che hanno abbandonato queste versioni del sistema operativo di Microsoft. Analizziamo di seguito subito gli sviluppi, ciò che sappiamo e le novità dell’aggiornamento.

Con la beta 2 di Firefox 134, Mozilla introduce un menù di installazione che pre-seleziona Firefox come browser predefinito durante il setup iniziale. Questa funzione è parte di un’iniziativa atta a semplificare l’adozione del browser come predefinito per i nuovi utenti, tramite un’opzione “Scarica come predefinito” presente nel download.

Il nuovo sistema è descritto nel tracciamento della patch con ID 1923868 e implementa un’attività in background per impostare Firefox come predefinito durante il primo avvio, quando viene utilizzata l’apposita versione del programma di installazione.