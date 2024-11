Da pochissime ore Mozilla ha rilasciato la nuova iterazione di Firefox 133.0; l’update in questione introduce funzionalità interessanti legate alla privacy e ha dato anche un boost prestazionale al sistema del browser stesso. Notiamo diverse novità con questa release; citiamo la “Bounce Tracking Protection” che serve per proteggere i dati degli utenti dai rendirizzamenti nascosti, ma non finisce qui: ci sono miglioramenti vari nelle performance grafiche.

Mozilla Firefox 133.0: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

Come detto, la versione 133.0 di Mozilla Firefox introduce molte grandi features; abbiamo già citato la Bounce Tracking Protection volta a bloccare i tracker nascosti nei rendirizzamenti. Si attiva nella modalità “Strict”. Con questo sistema infatti, vengono eliminati i cookie con base periodica. Citiamo poi la visualizzazione delle schede su più device e c’è l’accelerazione GPU per Canvas2D su Windows; questa funzione (che ora arriva di default) serve per migliorare le prestazioni grafiche per le app desktop su Windows.

Concludiamo con altre migliorie minori che servono per ottimizzare il browser; come non segnalare la Picture in Picture che adesso è più affidabile e ignora i contenuti meno rilevanti, la gestione dei cookie viene migliorata e ci sono diversi tool per sviluppatori: Fetch API con keepalive, supporto Permissions API nei Worker e i toggle aggiornati così Firefox riuscirà a gestire meglio i dialog con eventi specifici messi in apertura e chiusura. Dulcis in fundo, menzioniamo nuovi metodi per Base64 e hex su UInt8Array e questi strumenti servono per gestire le codifiche in maniera semplice e immediata attraverso lo standard TC39. Infine, c’è il supporto WebCodecs API per la decodifica delle immagini.

Noi vi consigliamo di aggiornare immediatamente il vostro browser di fiducia alla versione 133.0; Mozilla Firefox infatti, si rinnova su tutti i fronti con features pensate per i professionisti e non solo. Se non vedete l’update in automatico vi basterà andare sul sito di Mozilla o avviare il download dal Microsoft Store per Windows 10 e 11.