I costi che giornalmente le famiglie italiane devono sostenere, purtroppo, sono sempre tanti. Tra quelli che pensano sicuramente di più sulle tasche dei cittadini c’è senza alcun dubbio l’auto. Le nuove auto, infatti, vengono proposte con prezzi di listino che sono nettamente più alti rispetto al passato. Congiuntamente, anche i costi di mantenimento sono aumentati considerevolmente rispetto ad alcuni anni fa.

Per avere un’idea più chiara su quanto, ad oggi, siano i costi da sostenere per un’auto facciamo riferimento a quanto diffuso dall’associazione delle autocarrozzerie italiane, ben nota sotto il nome di Federcarrozzieri. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Auto: ecco quanto costa mantenerla

Il rapporto realizzato dall’associazione delle autocarrozzerie italiane ci consente di comprendere in modo chiaro l’attuale situazione legata ai costi di mantenimento di un’auto ma anche ai costi di acquisto. Nello specifico, il rapporto mostra che per acquistare un’auto nuova, la spesa è salita da una media di 28.800 euro del 2023 ai circa 29.300 euro del 2024. Dati che rappresentano dunque un aumento pari all’1,7%.

Paragonando i dati degli ultimi anni, invece, secondo quanto diffuso dal rapporto l’aumento arriverebbe al 40%. Una conseguenza che, come sottolinea lo stesso presidente di Federcarrozzieri, deriva anche dalle stringenti regole sulle emissioni e della la tecnologia di bordo che è nettamente più innovativa rispetto al passato.

In merito ai costi di mantenimento di un veicolo, invece, il rapporto mostra che dalla seconda metà del 2022 le tariffe delle RC Auto sono aumentate ulteriormente. Secondo la stima effettuata da Federcarrozzieri entro la fine del 2024 il costo medio di una polizza si attesterà sui 415 euro andando contro i 385 euro del 2023. Tale dato evidenzia pertanto un aumento del 7,7% in un solo anno. Dati altrettanto preoccupanti quelli relativi ai costi di manutenzione e riparazione delle vetture, con una spesa che sale in media del 3,3% su anno.