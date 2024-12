Realme Neo 7 non è ancora stato ancora presentato ufficialmente, ma quegli elementi che già conosciamo mostrano il profilo di un potenziale flagship killer. Il prossimo smartphone del brand cinese debutterà infatti fra le mura amiche l’11 dicembre, ma nel frattempo l’azienda ha appena anticipato un dato impressionante della sua scheda tecnica.

Si tratta della batteria, sviluppata in collaborazione con CATL: se il GT Neo 6 svelato a maggio poteva fare affidamento su una capienza già generosa di 5.500 mAh, con Neo 7 Realme ha fatto le cose ancora più in grande, arrivando a ben 7.000 mAh. E tutto questo non solo conservando un profilo sottile, ma addirittura snellendolo leggermente rispetto a quello di GT Neo 6

L’autonomia dichiarata da Realme è di ben 3 giorni di utilizzo medio: lo smartphone infatti sarebbe in grado di sostenere con una carica 22 ore di utilizzo delle mappe, o ancora 89 ore di riproduzione musicale, o 14 ore continue di videochiamate. E c’è anche un esempio legato al gaming: Realme sostiene che lo smartphone sia capace di garantire 8 ore e mezza di gameplay a 120 fps sul popolare MOBA “Honor of Kings”.