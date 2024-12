Disney+, film e serie TV dicembre 2024: un Natale per tutta la famiglia

Chi ama serie TV e film di solito aspetta il mese di dicembre per avere riscontri ancor più positivi rispetto al resto dell’anno. Il mese che è appena arrivato porterà a tutti gli utenti che sono iscritti a Disney+ diverse serate per stare bene in compagnia. La piattaforma offre una selezione di film e serie TV che spaziano tra avventura, musica, emozioni e storie profonde. Ecco una panoramica delle uscite principali.

UONDERBOIS

Dal 6 dicembre, arriva una storia che mescola leggenda e realtà nel cuore di Napoli. Cinque ragazzi si imbarcano in un’avventura alla ricerca di un misterioso tesoro nascosto nei sotterranei della città, affrontando i segreti del passato. Creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli, questa serie promette azione e momenti di grande emozione.

STAR WARS: SKELETON CREW

Dal 3 dicembre, il viaggio nel cosmo continua con una nuova avventura targata Star Wars. Quattro giovani protagonisti, interpretati tra gli altri da Jude Law, si ritrovano in una galassia sconosciuta e devono collaborare per tornare a casa. Una serie che combina esplorazione e incontri inaspettati.

ELTON JOHN: NEVER TOO LATE

Dal 13 dicembre, scopri il lato più intimo della leggenda della musica. Questo documentario esplora i momenti di successo e le difficoltà vissute da Elton John, offrendo uno sguardo esclusivo sulla sua vita e sulla sua carriera, arricchito da un brano inedito.

DREAM PRODUCTIONS: DAL MONDO DI INSIDE OUT

Dall’11 dicembre, Pixar ci riporta nella mente di Riley con una serie ambientata nella “fabbrica dei sogni”. Tra creatività e imprevisti, i protagonisti esplorano le storie che nascono ogni notte, in un’avventura leggera e surreale.

WHAT IF…? – Stagione 3

Dal 22 dicembre, la Marvel torna con nuove storie dal multiverso. Scelte inaspettate, versioni alternative dei supereroi e un cast vocale eccezionale rendono questa serie animata un appuntamento imperdibile per i fan.

BLINK

Dal 17 dicembre, un viaggio intorno al mondo per catturare la bellezza del pianeta e rafforzare il legame familiare di fronte a una sfida personale. Una storia toccante e ispiratrice sulla resilienza e sull’amore.

SUGARCANE

Dal 10 dicembre, un racconto intenso e necessario sugli abusi subiti dalle comunità indigene in Canada. Tra dolore e speranza, la serie affronta i traumi del passato e la forza di ricostruire un futuro migliore.