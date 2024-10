Disney+ ha comunicato che a partire dalle scorse ore il prezzo degli abbonamenti in Italia sarà modificato. L’aumento del costo dei vari piani era stato comunicato lo scorso agosto e adesso è diventato ufficiale anche in Italia.

Gli utenti che sono abbonati al piano Standard con pubblicità possono tirare un sospiro di sollievo. Il costo mensile di 5.99 euro resta invariato, almeno per il momento, a parità di caratteristiche tecniche. Gli utenti avranno accesso al servizio con pubblicità occasionali, qualità video a 1080p e audio fino a 5.1. La visione è consentita su due dispositivi in contemporanea.

Cambiano, invece, le condizioni per il piano Standard senza pubblicità che subisce i rincari. L’abbonamento mensile passa da 8.99 euro a 9.99 euro, con un aumento di 1 euro al mese. Se invece si scegliesse il pagamento annuale, il costo passa da 89.90 a 99.90 euro, con un incremento di 10 euro all’anno. Anche in questo caso, restano invariate le caratteristiche tecniche del piano, che sono le stesse del piano Standard senza pubblicità.

Per quanto riguarda il piano Premium, l’abbonamento mensile passa da 11.99 euro a 13.99 euro con un aumento di 2 euro al mese. Gli utenti che invece optano per la versione annuale, si troveranno a dover pagare 139.90 euro invece che i soliti 119.90 euro, con un aumento di 20 euro all’anno.

In questo caso, gli utenti sbloccano la migliore esperienza audio/visiva possibile su Disney+ con supporto alla risoluzione 4K UHD, HDR e audio Dolby Atmos quando possibile. Inoltre, la piattaforma di streaming è visibile per quattro dispositivi in contemporanea, rendendo questo piano perfetto per tutta la famiglia.

I nuovi prezzi saranno immediatamente visibili per i nuovi utenti. Per i clienti già abbonati al servizio, i costi saranno modificati in via ufficiale a partire dal prossimo 21 novembre.