Arriva una novità importante da parte dell’azienda italiana Camal Studio. Non a caso, infatti, nei giorni scorsi l’azienda ha sorpreso tutti con la presentazione del suo nuovo modello denominato “Scoperta”. Un modello che va a contraddistinguersi grazie ad un look raffinato e tipico del marchio italiano ma anche grazie ad un estrema cura artigianale che rendono il mezzo un elemento di estrema bellezza.

Ad attirare particolarmente l’attenzione è, senza alcun dubbio, il suo stile che si rifà allo stile dei modelli italiani degli anni ’50 e ’60. Alla base, però, trova spazio la piattaforma della Caterham Seven 485. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli della nuova Camal Scoperta.

Camal Studio presenta la nuova Scoperta

Come sorprendere tutti gli appassionati di un marchio se non con il lancio di un nuovo modello? E’ quanto ha fatto nelle scorse ore l’azienda italiana Camal Studio presentando la sua Scoperta. Un modello che non fa che attirare l’attenzione di tutti visto il design del tutto curato e ricercato. Non a caso, la carrozzeria si contraddistingue grazie a linee semplici e alla sua realizzazione in alluminio e fibra di carbonio. Non passa inosservato il cofano allungato accompagnato da uno splitter piuttosto ampio e dal parabrezza compatto. Al trovano spazio il diffusore e la ruota di scorta posta dietro i due sedili. A completare il look della Scoperta, la presenza di cerchi da 19 pollici.

Per quanto riguarda la meccanica, la Camal Scoperta oltre ad essere basata sulla Catheram Seven 485, monta il motore Ford Duratec da 2 litri in grado di erogare 240 CV con un cambio manuale a cinque rapporti.

Design minimal anche per quanto riguarda gli interni del nuovo modello. Non a caso, infatti, il costruttore italiano ha deciso di eliminare quasi completamente i comandi fisici. La gestione delle funzionalità può infatti essere effettuata tramite l’utilizzo dello schermo digitale.