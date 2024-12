La McLaren 750S è una delle supercar più apprezzate del brand inglese grazie alle sue prestazioni incredibili e al suo stile iconico. Tuttavia, le potenzialità della vettura permettono di spingerla oltre i propri limiti ed è quello che hanno fatto gli ingegneri e i designer di NOVITEC.

Il team di preparatori ha realizzato una personalizzazione unica per la McLaren 750S rendendola più esclusiva e prestazionale. L’obiettivo era quello di mantenere lo spirito da supercar ma conferire alla vettura un look se possibile più aggressivo e una migliora risposta sull’acceleratore.

Tutte le modifiche introdotte sono pensate e realizzate su misura e riguardano varie aree della vettura. Ci sono stati interventi sulla carrozzeria oltre che per il propulsore e per l’assetto. Possiamo citare le nuove appendici aerodinamiche, disponibili in carbonio a vista e forgiato, che sono state sviluppate in galleria del vento per rendere più filante la supercar.

La McLaren 750S, grazie alle modifiche di NOVITEC, diventa una supercar assoluta nelle prestazioni e nello stile

I nuovi cerchi da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore montano pneumatici ad alte prestazioni per garantire il massimo grip sull’asfalto. Le molle sportive NOVITEC, invece, consentono di abbassare l’auto di circa 25 millimetri conferendo maggiore agilità alla supercar.

Dal punto di vista aerodinamico, trovano spazio lo splitter anteriore integrato nei profili esistenti. C’è stato un accurato studio aerodinamico svolto in galleria del vento per permettere a NOVITEC di rivedere l’andamento dei flussi sulla carrozzeria. Con i nuovi profili e ali in carbonio è possibile migliorare l’afflusso d’aria al motore e al diffusore posteriore per generare carico aerodinamico.

Di non secondaria importanza sono le modifiche sul motore V8 biturbo hanno permesso di raggiungere una potenza massima di 618 kW pari a 840 CV in grado di ottenere una coppia massima di 889 Nm. Le modifiche al sistema di scarico hanno aumentato il sound del V8 ma hanno consentito di ottenere anche in incremento prestazionale.