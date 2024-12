Le auto più affidabili e meno affidabili secondo il TUV Report 2025

Vi siete mai chiesti quali sono le auto più affidabili in circolazione o, al contrario, quelle meno affidabili? State aspettando di acquistare la macchina nuova ma ottenendo qualche dato utile a farvi prendere una decisione? Oggi ci pensa il TUV Report 2025, stilato dall’ente tedesco di certificazione.

Le auto più affidabili

La Honda Jazz conquista il primo posto come auto più affidabile. Prendendo in considerazione le city car, questo modello dà grande prova di solidità. Stando a quanto riportato dalle statistiche, solo il 2,4% dei veicoli ha manifestato problemi. Il discorso riguarda guasti significativi alla prima revisione, quindi dopo un periodo di 3 anni e una media di 28.000 km percorsi. Questo è l’elenco completo:

Auto più affidabili fino a 3 anni

Honda Jazz – 2,4% di difetti Volkswagen Golf Sportsvan – 2,5% Audi Q2 – 2,6% Porsche 911 Carrera – 2,6% Mitsubishi ASX – 2,7% Mercedes Classe B – 2,9% Volkswagen T-Roc – 2,9% Mercedes GLC – 3,3% Volkswagen e-Golf – 3,4% Hyundai Tucson e Suzuki Vitara – 3,5%

Auto più affidabili fino a 5 anni

Porsche 911 Carrera – 3,1% Volkswagen Golf Sportsvan – 3,6% Volkswagen T-Roc – 4,0% Audi Q2 e Mercedes Classe B – 4,5% Volkswagen e-Golf – 4,6% Audi A3, Hyundai ix20, Mercedes GLC – 5,0% Toyota RAV4 – 5,0%

Auto più affidabili fino a 7 anni

Porsche 911 Carrera – 3,1% Volkswagen T-Roc – 6,0% Mazda CX-3 – 6,6% Volkswagen Golf Sportsvan – 6,8% Mercedes Classe B – 7,4% Audi Q2 – 7,7% Honda Jazz e Seat Ateca – 8,4% Mazda 2 – 8,7% Audi A3 – 9,1%

Auto più affidabili fino a 9 anni

Porsche 911 Carrera – 4,0% Volkswagen Golf Sportsvan – 10,0% Mazda 2 – 10,6% Suzuki Vitara – 11,0% Mercedes Classe B – 11,1% Mercedes ML/GLW – 11,8% Mercedes Classe A – 12,0% Audi A3 – 12,7% Honda Jazz – 13,1% Mitsubishi ASX – 13,3%

Auto più affidabili fino a 11 anni

Porsche 911 Carrera – 5,6% Mercedes Classe A – 14,7% Mercedes Classe B – 14,8% Volkswagen Touareg – 15,1% Audi A3 – 15,9% Volkswagen Golf Plus – 16,2% Honda Jazz – 16,6% Mercedes ML/GLE – 16,9% Mitsubishi ASX – 17,1% Mini – 17,3%

Auto più affidabili fino a 13 anni

Porsche 911 Carrera – 7,9% Mitsubishi ASX – 19,6% Volkswagen Golf Plus – 20,6% Audi Q5 e Volkswagen Touareg – 20,8% BMW X1 – 21,0% Mini – 21,2% Volvo XC60 – 21,9% Toyota RAV4 – 22,1% Audi Q3, BMW X5/X6, Honda Jazz – 22,6%

Interessante notare che, nel lungo termine, la Porsche 911 Carrera si conferma estremamente affidabile, mantenendo una bassa percentuale di guasti anche con l’età. Tuttavia, un problema comune a molte auto rimangono i fari, spesso segnalati durante le revisioni.

Le auto meno affidabili

Sul fronte opposto, la Tesla Model 3 si piazza come la meno affidabile tra le auto fino a 3 e 5 anni di età, con un 14,2%di guasti significativi. Anche i modelli Dacia occupano posizioni basse in diverse fasce d’età, mentre la Renault Twingo si distingue come la peggiore tra le auto con oltre 13 anni di anzianità.

Auto meno affidabili fino a 3 anni

Tesla Model 3 – 14,2% di difetti Ford Mondeo – 13,2% Skoda Scala – 11,8% Ford S-Max – 11,3% Skoda Superb – 11,3% Ford Focus – 10,6% Opel Crossland e VW Caddy – 10,4% Peugeot 308 – 10,3% VW Passat – 10,1%

Auto meno affidabili fino a 5 anni

Tesla Model 3 – 19,7% VW Sharan – 18,5% BMW Serie 5/6 – 17,7% BMW Serie 2 Active Tourer – 17,6% Seat Alhambra – 17,5% BMW X1 – 17,4% Dacia Logan – 16,8% Dacia Dokker – 16,7% Dacia Duster – 16,2% Opel Crossland – 15,7%

Auto meno affidabili fino a 7 anni

Dacia Dokker – 26,5% Dacia Duster – 24,3% BMW Serie 5/6 – 23,6% Dacia Logan – 22,3% Seat Alhambra – 20,9% VW Sharan – 20,8% BMW X5/X6 – 20,4% Renault Zoe – 19,9% Dacia Sandero – 19,7%

Auto meno affidabili fino a 9 anni

Dacia Dokker – 30,9% Dacia Duster – 29,7% Dacia Sandero – 28,6% Dacia Logan – 28,3% BMW Serie 5/6 – 27,9% Renault Megane – 26,1% Ford Ka – 25,8% Renault Clio – 25,7% Citroën C3 – 24,8% Ford Focus – 24,2%

Auto meno affidabili fino a 11 anni

Dacia Logan – 39,6% Dacia Duster – 34,1% Renault Twingo – 33,0% Renault Megane – 32,7% Citroën C3 – 31,9% Nissan Qashqai – 31,2% Dacia Sandero – 30,7% Nissan Micra – 30,7% Hyundai i30 – 30,5% Ford Mondeo – 30,4%

Auto meno affidabili fino a 13 anni