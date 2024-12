Il lancio di OnePlus 13 è avvenuto lo scorso 31 ottobre e l’azienda si sta preparando a presentare il flagship a livello internazionale. Il lancio per i mercati globali non è ancora stato ufficializzato ma ci sono indiscrezioni che si stanno facendo sempre più insistenti.

Stando alle ultime voci emerse, lo smartphone sarà disponibile nel resto del mondo a partire da gennaio 2025. La conferma arriva direttamente da OnePlus che ha confermato che il prossimo mese sarà quello del debutto.

Tuttavia, la data di lancio effettiva resta ancora avvolta dal mistero. Per fortuna, il sito dedicato allo smartphone ha permesso di ottenere qualche dettaglio in più sul device in versione global.

A gennaio 2025 verrà annunciata la data di lancio della versione global di OnePlus 13 ma gli appassionati sono impazienti

Il nuovo OnePlus 13 verrà commercializzato in tre differenti colorazioni denominate Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn. Tra queste, la più esclusiva sembra essere la Midnight Ocean in quanto la backcover posteriore è realizzata in pelle vegana che conferisce un look premium al dispositivo.

Se le caratteristiche tecniche dovessero rimanere invariate tra la versione cinese e quella internazionale, possiamo aspettarci che OnePlus 13 sarà caratterizzato da un display di 6.82 pollici con risoluzione 2K. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite sarà in grado di garantire le massime prestazioni mentre la batteria da 6.000mAh l’autonomia per tutta la giornata.

Il sistema di dissipazione a camera di vapore e il motore Tidal Engine permetteranno di migliorare le prestazioni durante l’uso prolungato e in fase di gaming. OnePlus ha voluto curare in particolar modo l’esperienza di gioco tanto da sviluppare soluzioni proprietarie che hanno debuttato proprio sul device.

Le tre ottiche da 50 megapixel compongono il comparto fotografico suddivise in sensore principale, lente periscopica e obiettivo grandangolare. OnePlus 13 si preannuncia uno smartphone completo sotto ogni punto di vista e sarà in grado di fare felici i suoi proprietari grazie all’ampia versatilità.