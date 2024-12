Volkswagen inaugura la produzione del SUV Tayron. Un modello progettato per soddisfare chi cerca spazio e innovazione tecnologica. Assemblato nello stabilimento di Wolfsburg, uno dei principali del gruppo tedesco, il primo esemplare è stato realizzato con una carrozzeria Ultra Violet Metallic e dotato di un motore TDI da 2 litri. La casa tedesca ha annunciato che il veicolo sarà disponibile nelle concessionarie a partire da marzo 2025. Mentre le prime consegne sono pianificate poco dopo. Lungo 4,77 metri e con un passo di 2,79m il Tayron si colloca tra Tiguan e Touareg. Ofrendo così uno spazio fino a sette passeggeri e un design moderno pensato proprio per il mercato europeo.

Volkswagen Tayron: motorizzazioni e prezzo, l’offerta di Volkswagen per il 2025

All’interno, Tayron presenta un abitacolo assolutamente tecnologico. Il Digital Cockpit Pro, con schermo da 10,25 pollici, e il display centrale da 12,9 pollici (che raggiunge i 15 pollici nella versione più avanzata) sono al centro di un sistema di intrattenimento compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. L’assistente vocale integrato sfrutta l’intelligenza artificiale di ChatGPT per rendere l’esperienza di guida ancora più interattiva.

Il Tayron arriva con una serie di motori che spaziani dalle opzioni ibride plug-in, con potenze fino a 272CV, ai motori mild hybrid, benzina e diesel. La trazione integrale 4Motion è disponibile per chi necessita di prestazioni superiori su terreni difficili. Mentre il cambio DSG a sette marce garantisce fluidità e reattività nella guida.

Sul mercato italiano, il prezzo base sarà di 45.900€. Posizionandosi così come una soluzione competitiva nel settore dei SUV medi. Insomma, Volkswagen scommette su questo modello per rafforzare la sua offerta. Esso infatti è un grado di combinare tecnologie avanzate, abitabilità superiore e una serie di motorizzazioni che punta a soddisfare un pubblico diversificato. Possiamo quindi dire che con il Tayron, la casa di Wolfsburg intende confermare il suo ruolo da protagonista nell’automotive.