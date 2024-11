Finalmente disponibile per essere ordinata in Italia, la nuova Volkswagen Tayron. Il SUV, presentato dalla casa automobilistica tedesca durante lo scorso mese, si contraddistingue grazie alle sue caratteristiche tecniche e per un comfort assicurato. Non a caso, sono ben 7 i passeggeri che il veicolo è in grado di ospitare.

Una novità del tutto importante per la casa automobilistica tedesca che porta sul mercato un nuovo veicolo in un momento in cui il settore automobilistica sta attraversando una dura e difficile crisi. Scopriamo, nel dettaglio, le caratteristiche della Volkswagen Tayron nel corso di questo nuovo articolo.

Volkswagen Tayron: caratteristiche e prezzi del nuovo SUV

Con una lunghezza di 4.770 mm, una larghezza di 1.852 mm e un’altezza di 1.660 mm, la Volkswagen Tayron dispone di ampi spari. La versione a 5 posti può infatti arrivare a ben 2.090 litri abbattendo i sedili posteriori mentre la versione in grado di ospitare fino a 7 posti offre fino a 1.905 litri. Il SUV Tayron viene messo a disposizione con motorizzazioni differenti, tra cui benzina, diesel e ibrida.

A contraddistinguere gli interni del veicolo, senza dubbio l’ampia selezione di tecnologie che il costruttore tedesco ha deciso di implementare. Trova infatti spazio un ampio Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, mentre il sistema infotainment dispone di un display da 12,9 pollici. Tutti elementi che sono in grado di migliorare l’esperienza d’uso e di guida del mezzo.

Per quanto riguarda i prezzi, Volkswagen Tayron è acquistabile a partire da 45.900 euro per la versione con motore 1.5 eTSI ACT Life DSG da 150 CV. Si arriva fino a 60.850 euro per l’acquisto della Tayron 1.5 TSI eHybrid R-Line Plus DSG 272 CV. Secondo quanto diffuso dal costruttore tedesco, si dovrà attendere febbraio 2025 affinché il nuovo SUV Volkswagen Tayron arrivi nelle concessionarie italiane. Non dimentichiamo che gli allestimenti disponibili in Italia sono Life, Edition Plus, Elegance, R-Line e R-Line Plus.