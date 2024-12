Truffa online e soldi rubati: così vi fregano anche i dati personali

Da diversi giorni le persone stanno segnalando un nuovo messaggio truffa che avrebbe messo in difficoltà più utenti. Si tratta di una nuova e-mail che arriva apparentemente dall’Irlanda ma che è stata appositamente creata per fregare tutti coloro che la ricevono. Secondo quanto riportato, si tratta di una finta lotteria, il cui ricavato dovrebbe finire nelle tasche di coloro che ricevono il messaggio.

Questi messaggi, spesso ben confezionati, cercano di convincere le vittime a condividere informazioni personali sensibili o a pagare somme di denaro con la promessa di un premio. In questo articolo ti spieghiamo come riconoscere questi tentativi di truffa e proteggerti da possibili rischi.

Truffa: ecco parte del messaggio che sta fregando gli utenti in queste ore

“Avresti dovuto ricevere questa lettera nel 2019; è stata ritardata perché abbiamo deciso di completare la Charity Home che abbiamo iniziato a costruire dopo aver vinto il Jackpot della Lotteria EuroMillions. Gli edifici e altre strutture, associati alla Charity Home, sono stati completati in questo 2024. È per questo motivo che abbiamo ritenuto necessario mantenere la promessa ai fortunati vincitori. (Mr. Williams Parker) è il nostro avvocato di famiglia e consulente aziendale. È lui che si occupa del trasferimento dei tuoi £950.000,00 GBP. Contattalo oggi tramite la sua e-mail.

Per aprire la tua richiesta di rimborso, fornisci i seguenti dettagli a Mr. Williams Parker tramite il contatto e-mail:

WilliamsParkerLAWFIRM@outlook.com

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di Nascita

IBAN

E-MAIL principale“.

Chiedendo agli utenti questi dati, i truffatori portano a termine la loro truffa nel migliore dei modi, ottenendo pertanto anche i dati personali. Secondo quanto riportato dunque tutto sta scaturendo una sorta di effetto domino, con gli utenti che tra di loro si informano e, credendo di poter ottenere dei soldi, cascano nell’inganno. Per evitare problematiche del genere, innanzitutto non bisogna mai rispondere, così come non bisogna mai aprire i link presenti nel testo.