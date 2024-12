OnePlus 13R è comparso su Geekbench: il codice modello è CPH2645, lo stesso avvistato e associato al dispositivo presso almeno altri due database. Risulta significativo ed interessante precisare che si tratta proprio di OnePlus 13R, non della sua controparte cinese, ovvero l’Ace 5. I due device dovrebbero essere perfettamente identici, ma almeno così si ha la certezza che le informazioni siano al 100% in linea con ciò che possiamo aspettarci per il nostro mercato.

L’avvistamento non genera grosse sorprese, onestamente: la piattaforma hardware è basata sul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chip flagship di precedente generazione, ed è perfettamente in linea con quanto abbiamo visto l’anno scorso con OnePlus 12R, che era basato su S8G2. La RAM ammonta a 12 GB. I punteggi sono di 2.221 in single core e 6.615 in multi, che sono perfettamente in linea con le prestazioni di cui sappiamo che il chip è capace. L’organizzazione dei cluster riportata dalla piattaforma è come segue:

1 core @ 3,30 GHz

3 core @ 3,15 GHz

2 core @ 2,96 GHz

2 core @ 2,27 GHz

I due cluster intermedi sono basati tutti sullo stesso core, il Cortex-A710, semplicemente con frequenze diverse. La GPU è la Adreno 750. Si nota che la versione del firmware con cui lo smartphone è stato testato è la CPH2645_15.0.0.305(EX01), l’ultimissima release della OxygenOS 15 basata su Android 15. La società ha avviato la distribuzione di questa build proprio in queste ore su OnePlus 12, e la grande novità sarà l’arrivo delle funzioni AI promesse in precedenza.

Lo smartphone è stato anche avvistato presso il database della FCC negli USA, il che ha svelato alcuni dati su batteria e ricarica inferiori rispetto a quanto previsto dai rumor, ovvero con una batteria da 5.860 mAh e ricarica a 80 W invece di 100. Ricapitolando e aggiornando con i nuovi dettagli, ecco l’identikit che possiamo delineare finora: