OnePlus sta per presentare sul mercato nuovi auricolari wireless. Quest’ultimi potrebbero debuttare insieme al flagship OnePlus 13. A testimoniarlo è la scoperta di una recente certificazione del modello E513A. Secondo quanto riportato dalla denominazione del dispositivo sembra che gli auricolari presenteranno la nomenclatura tipica di tutti gli altri modelli audio di OnePlus.

OnePlus pronta al rilascio di nuovi dispositivi audio

Al momento, le informazioni ufficiali sono ancora scarse. Le prime ipotesi si basano sulle caratteristiche che OnePlus ha già introdotto in passato. Con l’integrazione del Bluetooth 5.4, si prospetta una connessione stabile e a basso consumo energetico. Caratteristica ideale per sfruttare le capacità tecnologiche del OnePlus13. Inoltre, si prevede che gli auricolari offriranno un’autonomia in linea con quella degli ultimi modelli, oscillando tra 7 e 8 ore di riproduzione continua. In modalità ottimizzata, senza cancellazione attiva del rumore (ANC), potrebbero raggiungere un massimo di 10 ore. Ciò li rende un’opzione competitiva nel mercato degli auricolari wireless.

Insieme a suddetti dispositivi e al flagship, OnePlus sta lavorando anche al lancio di nuovi modelli. A tal proposito, ci si aspetta l’annuncio del OnePlus Watch 3. Si tratta di un dispositivo wearable. Quest’ultimo dovrebbe integrarsi perfettamente nell’ecosistema del marchio, offrendo nuove funzionalità per la salute e il fitness. Inoltre, un leak recente ha rivelato un possibile render del OnePlus 13R. Nel mercato cinese, suddetto dispositivo è noto come Ace 5.

Tali informazioni confermano la strategia di diversificazione regionale adottata dal brand negli ultimi anni. Quest’ultima rimane centrale per il brand e i suoi lanci futuri. Con tante novità in arrivo, il prossimo evento OnePlus promette di essere un momento di grande interesse. Non resta che attendere le prossime dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda per poter scoprire nuovi dettagli ed informazioni chiave sui prossimi modelli in arrivo sul mercato. Con tale strategia OnePlus dimostra la sua intenzione di continuare a scalare la vetta nel settore tecnologico.