Sappiamo che fra non molto tempo saranno annunciati sul mercato mobile ben due nuovi smartphone a marchio OnePlus. Uno di questi sarà il prossimo OnePlus Ace 5 e, a quanto pare, ci troveremo di fronte ad un dispositivo estremamente prestante. Nel corso delle ultime ore, infatti, i risultati dei benchmark pubblicati su Geekbench ci hanno rivelato il processore che troveremo a bordo di questo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Ace 5, il portale Geekbench rivela il processore che ci sarà a bordo

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio OnePlus è stato avvistato sul noto sito web di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Ace 5. I risultati in questione ci hanno dunque rivelato diverse informazioni, tra cui anche il processore prescelto dall’azienda per questo modello.

Secondo quanto riportato, quindi, il prossimo device di casa OnePlus sarà alimentato da un potente processore dell’azienda Qualcomm. Si tratterà in particolare del soc Snapdragon 8 Gen 3. Osservando i benchmark, possiamo inoltre notare che a supporto ci saranno tagli di memoria comprendenti almeno fino a 16 GB di RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo installato a bordo, i benchmark hanno rivelato la presenza di Android 15. L’interfaccia utente dovrebbe essere invece la ColorOS in versione 15.

Lo smartphone è stato poi registrato sul portale con il numero di modello PKG110 e ha totalizzato dei punteggi pressoché in linea con quelli totalizzati da altri dispositivi con lo stesso processore a bordo. In particolare, lo smartphone ha totalizzato 2212 punti in single core e 6961 punti in multi core.

Questo è quanto ci ha rivelato in queste ore il portale di benchmark Geekbench. Ricordiamo però che, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo OnePlus Ace 5 sarà dotato di un display con tecnologia AMOLED di tipo LTPO con una diagonale pari a 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate piuttosto elevato.