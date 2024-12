Come si è potuto notare nei precedenti giorni, Microsoft è intenzionata a portare sulla taskbar di Windows 11 delle “app companion” per gli abbonati alla sua suite di produttività online 365. L’obiettivo è essenzialmente fornire scorciatoie che permettano all’utente di avere i propri dati più importanti sempre sottomano senza bisogno di ricorrere ad altre app. Sapevamo in precedenza dell’app Persone, oggi emergono informazioni su “File Search”.

Ecco le novità

Attenendosi alla descrizione di Microsoft stessa, File Search “è un’app che porta i file direttamente sulla barra delle applicazioni di Windows. Con un clic, puoi cercare i file senza perdere il contesto. Trova i file più rilevanti per il tuo lavoro attuale, file recenti, condivisi e altro ancora”.

Il tutto risulta essere ad ogni modo chiaro, limpido e netto: queste Companion App sono sostanzialmente dei menu pop-up personalizzati che si possono fissare alla taskbar e mostrano il proprio contenuto in una finestra secondaria che permette di lasciare visibile l’app o scheda del browser principale su cui si sta lavorando. In questo specifico caso abbiamo una casella di ricerca, alcuni “chip” per i filtri più comuni, come ad esempio quelli riguardanti le tipologie di file, contenuti condivisi da altri utenti e naturalmente i file. Anche in questo caso, come Persone, si tratta di un’app WebView2, ovvero, andando nello specifico, significa che è una web app visualizzata tramite una funzione specifica del browser Edge.

Vale la pena precisare che nonostante siano in qualche modo attivabili, specialmente per chi ha account scolastici o aziendali, scaricando l’installer, le due app non sono state annunciate in modo ufficiale da Microsoft, e comunque si tratta di software formalmente ancora in fase Preview. Insomma, un aggiornamento davvero interessante, che regala degli spunti di riflessione e che indubbiamente regala a Microsoft delle nuove vedute sul futuro, sulla tecnologia avanzata e sulla novità.