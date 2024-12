Iliad down oggi 3 dicembre 2024: utenti in difficoltà in tutta Italia

Non è per nulla simpatica la situazione che sta andando avanti in queste ore in casa Iliad. Stando a quanto riportato infatti sono diversi gli utenti che starebbero riscontrando dei problemi con la rete del celebre gestore leader in Italia. Diverse segnalazioni sono arrivate sul famosissimo portale Downdetector, dove è stato possibile evincere che le difficoltà che stanno ravvisando le persone riguardano soprattutto alla connessione mobile ad Internet. Qualcuno però avrebbe espresso l’impossibilità di utilizzare anche la rete fissa e la connessione da casa.

La diffusione sembra essere molto ampia, anche se i punti nevralgici sembrerebbero concentrarsi soprattutto nei centri abitati più popolati.

Iliad è in down: ecco cosa sta succedendo in queste ore

Al momento, non tutti i clienti sembrano essere colpiti dal problema. Alcuni test effettuati indicano che in diverse aree la rete Iliad continua a funzionare senza difficoltà, sia per internet che per le chiamate. Tuttavia, il numero di segnalazioni su Downdetector è cresciuto rapidamente, segnalando un problema che potrebbe essere localizzato, ma ancora in corso.

Le segnalazioni sono aumentate in poco tempo, passando da poche centinaia a diverse migliaia. Non è ancora chiaro se il disservizio sia stato causato da un guasto tecnico o da altri fattori. Per ora, sembra che non ci siano comunicazioni ufficiali da parte di Iliad.

Nessuna risposta ufficiale

I canali social dell’operatore non hanno ancora condiviso aggiornamenti sulla situazione. Anche il servizio clienti, raggiungibile al 177, ha mostrato qualche difficoltà iniziale, ma ora sembra essere tornato operativo. In ogni caso, resta un po’ di incertezza su quanto tempo servirà per risolvere il problema.

Cosa fare ora

Se stai riscontrando difficoltà, ti consigliamo di monitorare Downdetector per avere un’idea della situazione in tempo reale. È sempre utile anche controllare i canali ufficiali di Iliad per eventuali comunicazioni. Speriamo che il problema venga risolto al più presto e che l’operatore fornisca presto maggiori dettagli.