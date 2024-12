Iliad: dicembre da leader con 3 offerte fino a 250 GB in 5G

Iliad continua a sorprendere con offerte semplici, chiare e convenienti. Tra le opzioni disponibili, spicca la nuova Flash 150, un piano con 150 GB in 4G, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 € al mese. Questa offerta, però, è limitata nel tempo: può essere attivata fino al 12 dicembre 2024. Come sempre con Iliad, il prezzo è bloccato per sempre e non ci sono costi nascosti.

Iliad Flash 150: chi può attivarla

La Flash 150 è disponibile per nuovi utenti e già clienti Iliad, con una condizione importante: i clienti esistenti possono passare a questa tariffa solo se la loro attuale offerta ha un costo inferiore ai 7,99 € mensili.

Per i nuovi clienti, il passaggio è immediato e include una nuova SIM Iliad, acquistabile online o nei numerosi Iliad Store e Corner.

Giga 180 e Giga 250: il 5G senza limiti

Oltre alla Flash 150, Iliad offre due piani dedicati a chi cerca ancora più giga e velocità. La prima è la Giga 180: questa offre 180 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 € al mese. A seguire ecco la top in assoluto, la Giga 250: qui ci sono 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99 € al mese.

Entrambe queste tariffe includono tutti i vantaggi Iliad, tra cui la fibra ottica a casa a un prezzo scontato di 19,99 € al mese (anziché 24,99 €) per chi sceglie una di queste due offerte.

Le offerte Iliad non hanno sorprese: i prezzi restano invariati per sempre e includono minuti e SMS senza limiti, senza costi extra. Inoltre, grazie alla trasparenza del marchio, è facile scegliere il piano più adatto, sapendo che non ci saranno mai aumenti inattesi o vincoli nascosti.

Se cercate una tariffa conveniente e affidabile, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Ma attenzione, la Flash 150 è qui solo fino al 12 dicembre. Le altre soluzioni, almeno per il momento, non sembrano avere una data di scadenza prefissata dal gestore.