Tutti noi, almeno una volta, abbiamo sentito parlare dell’iconico fuoristrada Jimmy realizzato dalla casa automobilistica giapponese Suzuki. Non a caso, stiamo parlando di un modello che nel corso degli anni ha conquistato tantissimi utenti confermandosi uno dei modelli preferiti dagli appassionati del marchio.

Purtroppo, però, non dobbiamo dimenticare che l’introduzione di normative sulle emissioni di CO2 costringono i costruttori a portare fuori dal mercato alcune tipologie di modelli, tra cui proprio la Suzuki Jimmy. Con l’obiettivo di dire addio agli appassionati, il costruttore giapponese ha deciso di lanciare sul mercato una versione in limited edition, la Suzuki Jimmy Mata. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli al riguardo.

Suzuki: la Jimmy Mata saluta il mercato automobilistico

Sono tanti i modelli iconici che i diversi costruttori nel corso degli anni portano sul mercato e che riescono a fare la storia di un brand. E’ il caso del piccolo fuoristrada della casa automobilistica giapponese che ha conquistato diversi utenti. Ora è giunto il momento di abbandonare il mercato delle quattro ruote ma per salutare gli utenti il costruttore ha deciso di lanciare un edizione limitata di soli 150 unità.

Il modello in limited edition si contraddistingue grazie ad una livrea bicolor, carrozzeria in Argento Siberia Metallizzato e tetto, montanti e cofano in Matt Black. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, la Jimmy Mata monta un motore 1.5 a benzina da 102 CV abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti e alla trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO.

Nello specifico, Suzuki Jimny Mata è disponibile presso le concessionarie e viene proposto al costo di 33.900 euro. Come anticipato, il costruttore ha deciso di realizzare solamente 150 unità di questa edizione. Un modo, dunque, per celebrare uno dei modelli che hanno contribuito a creare la storia del marchio automobilistico giapponese. Appuntamento nelle concessionarie per i pochi fortunati che riusciranno ad acquistare una delle unità prodotte.