Android: uno smartphone con 8000 mAh di batteria in arrivo nel 2025

Già il titolo dovrebbe essere utile a generare un po’ di hype negli utenti che amano la tecnologia ed in particolare modo il mondo degli smartphone Android. Ad essere particolarmente stimolati dovrebbero essere coloro che poi desiderano uno smartphone dalla batteria inesauribile: sta per arrivare infatti un prodotto con ben 8.000 mAh di capienza.

La svolta dovrebbe arrivare nel 2025 grazie a realme, il brand cinese noto per i suo rapidi e grandi progressi in Europa e soprattutto per le sue tecnologie legate all’autonomia, tra ricarica e, appunto, capienza delle batteria. Secondo recenti indiscrezioni emerse su Weibo, Realme starebbe testando tre configurazioni per il prossimo realme GT8 Pro, il tutto puntando su una batteria più grande e una ricarica più veloce rispetto alla concorrenza.

Batterie più grandi e ricarica rapida: arriva realme GT 8 Pro

Le configurazioni in fase di test includono:

Batteria da 7.000mAh con ricarica rapida a 120W, capace di raggiungere il 100% in soli 42 minuti;

con ricarica rapida a 120W, capace di raggiungere il 100% in soli 42 minuti; Batteria da 7.500mAh con ricarica rapida a 100W, completando la carica in 55 minuti;

con ricarica rapida a 100W, completando la carica in 55 minuti; Batteria da 8.000mAh con ricarica rapida a 80W, per una carica completa in circa 70 minuti.

Smartphone molto potenti sotto questo punto di vista, tra cui OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max e Samsung Galaxy S24 Ultra, passerebbero dunque in secondo piano. Potrebbe trattarsi di una svolta decisiva che lancerebbe il brand cinese tra i top assoluti nel mondo degli smartphone. Da qui dunque si nota quanto l’azienda metta al centro del discorso alcuni aspetti sui quali sta dimostrando di essere leader assoluta.

Se i rumor si confermeranno, il Realme GT8 Pro potrebbe diventare uno dei dispositivi più interessanti del 2025, soprattutto per chi cerca batterie di lunga durata e ricarica rapida senza compromessi. Un altro passo verso l’innovazione che mette in evidenza il ruolo di Realme come leader nel settore. Ora bisogna solo attendere qualche settimana per ulteriori informazioni.