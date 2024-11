Realme GT 7 Pro è uno degli ultimi smartphone di punta del noto produttore tech. Siamo arrivati al noto evento dedicato al Black Friday 2024 e l’azienda ha svelato offerte esclusive, tra cui alcune promozioni proprio di questo dispositivo. Sul noto sito di acquisti Amazon, in particolare, lo smartphone è riuscito in sole quattro ore dal lancio a scalare le classifiche e a guadagnarsi il primo posto nella categoria smartphone su Amazon.

Realme GT 7 Pro, enorme successo su Amazon a quattro ore dal lancio

A sole quattro ore dal lancio ufficiale, il nuovo smartphone top di gamma di Realme ha scalato le classifiche per le offerte del Black Friday, arrivando al primo posto nella categoria smartphone del noto sito di acquisti Amazon. Per il suo debutto ufficiale e in occasione del noto evento dedicato a sconti ed offerte, il noto produttore tech Realme ha deciso di proporre il nuovo Realme GT 7 Pro in super promozione sullo store ad un prezzo scontato di 799,99 euro.

Il nuovo smartphone dell’azienda è stato annunciato in veste ufficiale soltanto qualche giorno fa, ovvero lo scorso 26 novembre 2024. Si tratta di uno smartphone flagship dotato di caratteristiche tecniche estremamente potenti. Sotto alla scocca batte infatti il potente processore di casa Qualcomm, ovvero il nuovo soc Snapdragon 8 Elite. L’azienda non ha fatto mancare proprio nulla, introduce perfino nuove funzionalità legate all’AI, ovvero all’intelligenza artificiale.

Anche il comparto fotografico è notevole e all’avanguardia. Quest’ultimo vanta infatti la presenza di un obiettivo periscopico Sony IMX882. Il fronte è occupato poi da un super display Eco OLED PLUS, sviluppato in collaborazione con Samsung. Non manca una batteria Titan da 6500 mah ricaricabile con un super caricabatterie SUPERVOOC da 120W.

Il nuovo Realme GT 7 Pro ha un prezzo di listino di 999,99 euro. Su Amazon è al momento acquistabile dal 26 novembre 2024 al 10 dicembre 2024 ad un prezzo promozionale di 799,99 euro con supercaricatore incluso nel taglio di memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.