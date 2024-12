Il colosso americano Microsoft si sta preparando ad aggiornare il suo catalogo di videogiochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Tuttavia, come spesso succede, l’azienda deve fare necessariamente spazio ai nuovi titoli, togliendone dal catalogo degli altri. Per il mese di dicembre 2024, in particolare, sembra che sia prevista l’uscita di otto videogiochi. L’azienda avrebbe infatti aggiornato la sezione di questi titoli denominata “Presto non disponibile”.

Xbox Game Pass, a dicembre diremo addio a ben otto videogiochi

Siamo ormai giunti a dicembre 2024 e il colosso americano Microsoft si appresta ad eliminare alcuni titoli dal catalogo degli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda prepara ogni mese l’arrivo di tanti nuovi videogiochi di rilievo ma, allo stesso tempo, deve fare spazio a questi ultimi eliminandone altri.

Per il mese corrente, in particolare, sembra che sia prevista l’uscita dal catalogo di otto videogiochi. L’azienda sembra infatti che abbia aggiornato l’apposita sezione dedicata, ovvero quella denominata “Presto non disponibile “. Secondo quanto è emerso, i titoli in questione non saranno più a disposizione degli utenti sul catalogo a partire dalla giornata del prossimo 15 dicembre 2024.

Fino ad allora, comunque, gli utenti potranno ancora scaricare e giocare a questi videogiochi. Vediamo qui di seguito i nomi dei titoli che lasceranno a breve il catalogo.

Xbox Game Pass – ecco i videogiochi che lasceranno il catalogo a dicembre 2024

• Amnesia: The Bunker

• Forager

• Forza Horizon 4

• Hello Neighbor 2

• Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

• Rise of the Tomb Raider

• The Quarry

• Tin Hearts

Come è possibile notare, sono presenti in questo elenco titoli di un certo spessore. Ricordiamo comunque che gli utenti potranno approfittare sempre dei tanti sconti ed offerte rese disponibili dal noto colosso americano Microsoft su Xbox Store. A breve, poi, saranno anche resi disponibili i nuovi giochi di dicembre 2024 per gli abbonati a Xbox Game Pass.