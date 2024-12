Il gestore WindTre ha deciso di rivolgere una straordinaria offerta telefonica a tutti i clienti Vodafone e TIM che trasferiscono il loro numero. L’attivazione dell’offerta non è riservata esclusivamente ai clienti provenienti dai due principali rivali di WindTre ma anche da coloro che effettuano la portabilità dai rispettivi MVNO e quindi ho. Mobile e Kena Mobile.

Passa a WindTre: servizi e costi dell’offerta GO Limited Edition

La WindTre GO Limited Edition è destinata a tutti i nuovi clienti del gestore provenienti da Vodafone, ho. Mobile, Tim e Kena Mobile. I clienti in questione possono attivare l’offerta online o nei negozi abilitati andando incontro a una spesa di soli 9,99 euro tramite la quale sarà saldato il primo rinnovo anticipato della tariffa. La SIM, la sua spedizione e l’attivazione saranno offerte gratuitamente dal gestore, che addebiterà automaticamente su carta di credito o PayPal soltanto la spesa di rinnovo mensile di 9,99 euro.

L’offerta non prevede costi aggiuntivi e non sarà addebitata alcuna spesa imprevista perché tutti i servizi a sovrapprezzo saranno automaticamente disattivati dal gestore che permetterà comunque di sfruttare gratuitamente i servizi utili, come la segreteria telefonica o l’SMS ti ho cercato.

I nuovi clienti potranno quindi ottenere ogni mese una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. WindTre, inoltre, garantisce 12,6 Giga di traffico dati extra in Unione Europea. Partecipando al programma WinDay, inoltre, sarà possibile ricevere premi e coupon ogni giorno.

Come già anticipato, WindTre permette di acquistare la SIM online e attivare l’offerta direttamente tramite il suo sito ufficiale. I clienti che opteranno per tale modalità d’acquisto riceveranno la SIM entro 48 ore dalla richiesta, il numero sarà disponibile entro due giorni dall’attivazione e il credito residuo presente sulla vecchia SIM sarà automaticamente trasferito.