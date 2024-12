Apple ha deciso di non pubblicare ufficialmente la versione rinnovata del nuovo sistema operativo iOS 19. Infatti ci sono ancora dei piccoli miglioramenti da fare e per cui la società ha deciso di rinviare la presentazione. Alcune delle funzionalità che avremmo dovuto trovare all’ interno del nuovo sistema operativo, saranno inserite all’ interno della sua versione aggiornata. Queste probabilmente verranno lanciate non prima della primavere del 2026 per cui bisognerà aspettare un bel po’ prima di vedere le nuove funzioni del sistema operativo di Apple.

Tra le modifiche apportate c’è la nuova versione di Siri che avrà delle funzioni avanzate di modelli linguistici di un altro livello. Grazie a queste novità ci saranno delle funzioni che saranno applicate anche alle caratteristiche di progettazione dei nuovi dispositivi. Anche con l’ introduzione di un livello linguistico più avanzato, gli utenti avranno a disposizione una risposta sicura alle loro domande. Per fare questo bisognerà adattare la tecnologia di Siri alle moderne implementazioni di livelli linguistici avanzati.

La versione avanzata di Siri sarà utile poiché sarà in grado di rispondere a domande più complesse e si baserà sui modelli linguistici più diffusi come ChatGPT o Gemini. Il problema è che verrà inserita all’ interno dell’ aggiornamento successivo, iOS 19,4,. L’ intenzione di posticipare la data di rilascio del nuovo aggiornamento deriva dal fatto che Apple vuole essere sicura che la tecnologia sia pronta per essere utilizzata. Infatti dovrà funzionare perfettamente per evitare problemi in seguito. Secondo alcune ricerche, molte delle funzionalità che avrebbero caratterizzato l’ aggiornamento iOS 19, non verranno inserite. Questo tipo di fenomeno era già avvenuto con iOS 18, poiché alcune delle funzionalità annunciate per questo aggiornamento poi sono state inserite in iOS 18,2.

Apple ha intenzione di presentare la nuova versione del sistema operativo durante il WWDC 2025 a giugno. Durante questo evento, verranno presentate anche altre novità come i nuovi iPhone 17.