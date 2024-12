L’introduzione dell’autenticazione tramite SPID per l’attivazione delle SIM si sta diffondendo tra diversi operatori. A tal proposito, anche Kena Mobile ha annunciato l’arrivo di tale modalità. Si tratta di un importante passo avanti che permette di rendere i processi più rapidi e accessibili per gli utenti. Il nuovo sistema si affianca all’identificazione video. Quest’ultima già in uso da tempo. Con tale modalità gli utenti hanno modo di scegliere l’opzione che meglio risponde alle proprie esigenze.

Kena introduce una nuova modalità di autenticazione

Con il supporto di SPID è possibile verificare l’identità del cliente in pochi passaggi. Garantendo, al tempo stesso, sicurezza e rapidità. Al momento dell’attivazione, l’utente può accedere con le proprie credenziali SPID, completando il processo in pochissimi minuti. Tale modalità permette di procedere senza dover attendere la verifica manuale da parte di Kena. Si tratta di un chiaro vantaggio rispetto al precedente sistema basato su videochiamata o registrazione video. Quest’ultimi, anche se efficaci, richiedono tempi più lunghi per la validazione.

Il nuovo sistema velocizza le tempistiche di attivazione. Al tempo stesso, inoltre, migliora anche l’esperienza dell’utente. Inoltre, la possibilità di scegliere tra più opzioni dimostra l’impegno di Kena nell’offrire soluzioni flessibili e personalizzate. Tale approccio potrebbe attirare una gamma più ampia di clienti, compresi coloro che già utilizzano SPID per altri servizi.

Inoltre, tale innovazione si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. TIM, di cui Kena è operatore virtuale, aveva già introdotto l’attivazione tramite SPID per le SIM elettroniche nel 2023. Kena, seguendo tale scia, dimostra di voler mantenere una posizione competitiva. Inoltre, risponde alle esigenze di un pubblico sempre più digitalizzato. E non è tutto. Tale scelta conferma anche la volontà dell’azienda di rimanere al passo con le evoluzioni tecnologiche. Con i nuovi aggiornamenti, l’operatore virtuale offre ai suoi nuovi utenti un servizio moderno ed user-friendly.