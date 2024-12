PosteMobile, il servizio di telefonia mobile di PostePay, propone un’interessante offerta per il 2024. Stiamo parlando di Creami Extra WOW 50. Riservata ai nuovi clienti, tale promozione include chiamate e SMS illimitati. Oltre a 50GB di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps. Il costo mensile è di soli 5,99€, ma sono previsti 20€ per attivare il piano. Valore che sarà suddiviso tra il costo della SIM e la prima ricarica comprensiva del primo mese.

PosteMobile: condizioni, dettagli tecnici e servizi extra

Tra i numerosi vantaggi offerti da PosteMobile vi è l’inclusione gratuita di servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora” e l’avviso di chiamata. In più, è possibile utilizzare la funzione hotspot senza costi aggiuntivi per condividere la connessione internet con altri dispositivi. L’accesso alla rete 4G+ di Vodafone garantisce poi una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Assicurando così una navigazione stabile e veloce.

Per mantenere attiva l’offerta, è necessario avere credito sufficiente sulla SIM al momento del rinnovo. In caso contrario, le tariffe a consumo sono di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di Internet. È possibile gestire queste opzioni tramite l’app PostePay, l’area personale sul sito, oppure inviando un SMS gratuito.

PosteMobile, in più, specifica che la velocità di navigazione dipende da diversi fattori. Come il grado di congestione della rete, il dispositivo utilizzato e la copertura locale. Per utilizzare la rete 4G+ è necessario uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta. L’offerta è valida solo per il traffico nazionale, senza scatto alla risposta, e il consumo dei dati viene tariffato sui KB effettivamente utilizzati. Ma le soluzioni affette dalle operatore non terminano qui. Infatti visitando il sito web ufficiale di PosteMobile è possibile consultare moltissimi altri soluzioni di telefonia mobile. Tutte adatte a ogni tipo di esigenza di comunicazione e connessione.