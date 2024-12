Con l’arrivo del Black Friday, Speed 5G 150 Black Friday Edition di 1Mobile rappresenta una delle soluzioni più competitive per chi desidera massima velocità e ampi pacchetti dati. Questa offerta, valida solo per un periodo limitato, include 150GB di traffico dati su rete 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS. Il costo per il primo mese è di soli 5€, mentre dal secondo mese il canone mensile sarà di 6,99€.

1Mobile: tariffe internazionali e flessibilità, ideale per chi viaggi

L’attivazione è gratuita però per chi decide di trasferire il proprio numero da un altro operatore, rendendo l’offerta ancora più conveniente. La combinazione di un prezzo contenuto, un ampio pacchetto dati e la velocità del 5G risponde alle esigenze di chi utilizza lo smartphone per diverse attività. Quali streaming, lavoro da remoto, gaming online o altre operazioni che richiedono una connessione stabile e affidabile. La rete 5G, infatti, garantisce prestazioni elevate, con una velocità di navigazione molto superiore rispetto al 4G e una latenza ridotta. Tutto ciò un’esperienza digitale sempre più fluida e senza interruzioni.

Un ulteriore punto di forza di Speed 5G 150 di 1Mobile è rappresentato dalle tariffe agevolate per l’utilizzo all’estero. Poiché lo rendono un piano ideale per chi si sposta spesso fuori dai confini nazionali. Con una rete 5G sempre più diffusa in diverse aree del mondo, gli utenti possono continuare a navigare a velocità elevate anche durante i loro viaggi. Così da sfruttare al meglio i 150GB inclusi nel piano.

La semplicità nella gestione del servizio è un altro elemento fondamentale. L’offerta infatti può essere acquistata direttamente online, e il processo di portabilità garantisce un passaggio rapido e senza complicazioni, mantenendo il proprio numero di telefono. Insomma, la combinazione di un’ampia disponibilità di dati, minuti illimitati e costi contenuti offre un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile sul mercato attuale. Pur essendo molto competitivo